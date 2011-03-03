В 2011 году все московские больницы планируют оснастить кондиционерами

Руководитель столичного департамента здравоохранения Леонид Печатников сообщил, что в 2011 году все московские больницы власти Москвы планируют оснастить кондиционерами.



На эти цели выделено около 8 миллиардов рублей, разработана масштабная программа модернизации столичной системы здравоохранения, согласно которой планируется постепенно оснастить клиники самым современным оборудованием.



Леонид Печатников сказал: "Огромные деньги, многомиллиардные, выделены на оснащение больниц и поликлиник кондиционерами и системами вентиляции. По плану, мы надеемся, что это сделаем за этот год, хотя, поверьте, освоить эти деньги - очень серьезная технология".