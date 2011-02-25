Увлечение мужчин курением кальяна грозит импотенцией

Канадские и египетские ученые провели тридцатилетнее исследование, в процессе которого выясняли, какое влияние курение наркотических растений оказывают на потенцию мужчин. Выводы ученых более чем неутешительные: регулярное курение кальяна грозит мужчинам возникновением серьезных проблем с эрекцией.



В ходе исследования ученые установили, что любители «подымить» кальяном или марихуаной все-таки фиксировали на короткое время улучшение потенции, но спустя некоторое время у курильщиков начиналась серьезная эректильная дисфункция.