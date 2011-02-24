Употребление 15 г алкоголя в день уберегает от сердечно-сосудистых заболеваний
24 февраля 2011, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из канадского университета Калгари заявляют, что употребление 15 г алкоголя в день поможет избежать ряда сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование, которое проходило почти 30 лет показало, что ежедневное употребление в небольших количествах алкоголя снижает риск появления различных видов сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, об этом сообщает BBC. У тех людей, которые регулярно употребляют от 2,5 до 14,9 грамма алкоголя, уровень смертности оказался ниже, чем у непьющих людей. Авторы исследования считают, что алкоголь в разумных количествах способствует повышению содержания в крови "хорошего" холестерина.
Для справки - полпинты обычного пива (284 миллилитра) содержит восемь граммов чистого спирта.