Употребление 15 г алкоголя в день уберегает от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из канадского университета Калгари заявляют, что употребление 15 г алкоголя в день поможет избежать ряда сердечно-сосудистых заболеваний.



Исследование, которое проходило почти 30 лет показало, что ежедневное употребление в небольших количествах алкоголя снижает риск появления различных видов сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, об этом сообщает BBC. У тех людей, которые регулярно употребляют от 2,5 до 14,9 грамма алкоголя, уровень смертности оказался ниже, чем у непьющих людей. Авторы исследования считают, что алкоголь в разумных количествах способствует повышению содержания в крови "хорошего" холестерина.



Для справки - полпинты обычного пива (284 миллилитра) содержит восемь граммов чистого спирта.



