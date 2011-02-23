Ученые доказали, что мобильные телефоны не провоцируют рак мозга

Ученые доказали, что мобильные телефоны безопасны для здоровья и не провоцируют у людей рак мозга. Исследователи из Университета Манчестера изучали случаи диагнозов рака мозга в Англии за десять лет, с 1998 по 2007 годы.

По данным британских ученых, воздействие радиоизлучения не влияет на число онкологических заболеваний, а использование мобильного телефона может вызвать менее чем один дополнительный случай заболеваний раком мозга на 100 тысяч человек за десятилетие.

Проблема вреда излучения сотовых обсуждается с самого начала их появления.

Ученые установили, что радиоволны не содержат биологического механизма, способного отрицательно повлиять на гены человека и вызвать образование злокачественных клеток. Неврологи склонны утверждать, что воздействие мобильников на рост числа опухолей головного мозга не влияет.

Руководитель исследования эксперт в области гигиены и гигиены окружающей среды Манчестерского Университета Фрэнк де Фохт заключил, что причинно-следственная связь между использованием мобильных телефонов и онкологией вряд ли существует.