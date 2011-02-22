Мед полезен для улучшения памяти

Натуральный сладкий продукт мед улучшает у людей память и успокаивает нервную систему. Экперимент с животными проводили ученые из Новой Зеландии.

Лабораторные крысы, которых кормили медом, проводили почти в два раза больше времени в открытых экспериментальных лабиринтах, чем употреблявшие сахарозу и не употреблявшие сахар совсем. Исследователи выявили, что у крыс, сидевших на медовой диете, был самый низкий уровень тревожности, пишет sunhome.ru.

Эти животные активнее заходили в Y-образные перекрестки лабиринта и обладали лучшей пространственной памятью. Согласно результатам исследования ученых, содержащие мед диеты снижают уровень беспокойства и лучше сохраняют память.

Известно, что мед обладает целебными свойствами благодаря высокому содержанию глюкозы. Он богат витаминами и микроэлементами. Мед легко усваивается организмом, повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям, усиливает защитную функцию печени и поддерживает тонус сердечно-сосудистой системы.