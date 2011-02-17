В сперме российских мужчин содержится один из наиболее токсичных ядов

В одном миллилитре спермы российского мужчины содержится примерно тысяча молекул диоксина. Об этом сообщил профессор Башкирского государственного медуниверситета Шамиль Галимов на форуме "Мужское здоровье и долголетие 2011".



Исследования на наличие диоксинов в сперме проводились в Москве и в Уфе.



"В Европе "диоксиновый скандал" разгорелся благодаря тому, что там постоянно ведется мониторинг пищевых продуктов. В России этого никто не делает – лабораторные исследования стоят дорого. Мы в рамках наших медицинских исследований решили произвести анализы некоторых предметов, продуктов питания, а также спермы и мужской мочи", – заявил профессор.



По словам профессора, бисфенол А содержится в детских бутылочках и упаковках для детского питания. Фталаты, свинец и кадмий попадают в организм при помощи некачественных детских игрушек. Поступление ядовитых веществ продолжается через пластмассовую посуду, мобильник и зубные пломбы, сообщает Утро.ру.



В результате на сегодняшний день, как показали исследования, в одном миллилитре спермы российского мужчины обнаружена примерно тысяча молекул диоксина. Результатом этого может стать бесплодие, рак простаты и ишемическая болезнь сердца.



Между тем, японские ученые утверждают, что за 50 лет с момента использования бисфенола А при производстве пластмасс половые члены японских мужчин укоротились на два сантиметра. Поэтому несколько лет назад японцы запретили его использование при производстве консервных банок. Также бисфенол А запрещен в Дании.



По словам профессора Галимова, это вещество привело к уменьшению объема яичек у европейцев.



На женский организм эти же вещества оказывают противоположный эффект – например, благодаря игрушкам, зараженным фталатами, девочки быстрее созревают и становятся сексуально агрессивными.