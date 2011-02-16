ВОЗ рекомендует продавать в РФ пачки сигарет с фото курильщика без зубов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает России размещать на пачках сигарет устрашающие изображения, наглядно демонстрирующие последствия курения.



Сейчас Россия - лидер по числу курильщиков в мире, 44 миллиона россиян курят регулярно, сообщает РИА "Новости".



«Самое главное - это дойти до сознания людей и достучаться до них», - заявил официальный представитель ВОЗ в России Луиджи Миглиорини.



По его мнению, на пачках сигарет вместе с устрашающими и предупреждающими надписями нужно изображать улыбку курильщика без нескольких зубов или с желтыми зубами.