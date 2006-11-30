Такой непростой простатит

Восхищаясь совершенным устройством нашего организма, порой хочется задать вопрос Создателю: почему в строении столь важной для мужчины предстательной железы он оставил изъяны, которые и позволяют часто развиваться простатиту и аденоме? Располагаясь в тесном пространстве между мочевым пузырем и тазовой диафрагмой, простата служит еще путем для прохождения мочеиспускательного канала и семенных протоков. Ее пронизывают много нервных волокон, потому при воспалении железы и возникает боль. Зато собст­венных крупных кровеносных сосудов простата, наоборот, не имеет и питается из соседних источников, что часто обусловливает застой крови в простате, как, впрочем, и во всем малом тазу.

Острое начало

Болезнь может иметь острое начало, особенно после сильного переохлаждения, на фоне половых инфекций и урологических заболеваний, а также чрезмерной половой активности. У мужчины при этом возникают сильные дискомфорт­ные ощущения в низу живота при мочеиспускании, или постоянная боль в области промежности, нередко отдающая в мошонку. Случается, что нелеченное острое воспаление приводит к развитию гнойного абсцесса предстательной железы. И все это - на фоне повышения температуры и отека, боли...

Когда через три-пять дней неприятные ощущения стихают, кажется, что все прошло само собой. Однако болезнь просто перетекает в хроническую форму и... развивается без особых ощущений.

Кариес, фурункулы, ангина?

Первопричиной воспалительного процесса в простате служат болезнетворные микроорганизмы, например, стрептококки и стафилококки, застрявшие в организме при гриппе, ангине, пневмонии или фурункулах. Даже не вылеченные кариозные зубы могут спровоцировать процесс патологии в простате. Но чаще возбудителями инфекции служат тризомонады, хламидии, мико- и уреаплазмы, которые передаются половым путем и могут не проявлять своей активности десятилетиями. А когда иммунитет по каким-то причинам снижается, они запускают механизм заболевания. Причем патогенная микрофлора тем сильнее проявляет свою агрессивность, чем более раскованную половую жизнь ведет мужчина.

Развитие простатита у сластолюбцев можно было бы считать закономерным возмездием, если бы он не возникал у мужчин совершенно противоположного склада - тех, кто очень редко имеет контакты с женщинами. Длительное половое воздержание также приводит к застойным явлениям в малом тазу и нарушению крово­снабжения простаты. Это же происходит у мужчин, занятых сидячей работой, ведущих малоподвижный образ жизни. Так что молодые люди, часами просиживающие в офисах за компьютерами, а после работы пересаживающиеся в автомобили, тоже очень рискуют.

Застой

«Немного ухудшилась эрекция? Ну что ж, такое случается, может, просто переутомился на работе, понервничал...» А когда мужчина признается себе, что эрекция стойко ухудшилась, продолжительность полового акта сократилась и яркость ощущений при оргазме ослабла, драгоценное время для лечения уже упущено. Что касается боли, то при хроническом простатите она никогда не бывает острой (это, скорей всего, проявление радикулита или межпозвонковой грыжи).

Простата гармонично и неразрывно связана с состоянием эндокринной и центральной нерв­ной системы, поэтому проб­лемы могут возникнуть на фоне нейроэндокринных нарушений, психических расстройств, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Это еще раз подтверждает необходимость комплексного подхода при лечении простатита с применением антибактериальных препаратов, стимуляцией иммунитета, физиотерапией, массажем.

О пользе

Мужчина, не желающий стать пациентом уролога, должен:

- следить за ежедневной дефекацией;

- заботиться о недопущении переохлаждения и простуд;

- вести регулярную половую жизнь (усредненная рекомендация - иметь не менее 100 актов в год);

- при сидячей работе использовать любой момент для разминок: отжимы от пола, «велосипед», йоговские позы «березка», «плуг», «кузнечик»;

- принимать контрастные водные процедуры;

- делать разгрузочные дни (переходить с мясной диеты на овощную).