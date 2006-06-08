«Плешка»: проклятье Москвы

Запах Площади трех вокзалов, в народе именуемой «Плешкой», начинаешь чувствовать еще на Садовом кольце. По мере приближения к ней запах все усиливается. Уже на Каланчевке встречаешь первых обитателей: жуликов и бродяг. Одни не замечают меня. Другие смотрят с явным «аппетитом». Словно стервятники. А вдруг я и есть тот самый пьяный пассажир, да еще с тугим кошельком?

Из истории «Плешки»

ТОЛЬКО с 1990 по 2002 гг. на трех вокзалах было совершено 419 убийств, и 1376 человек скончались от «паленой» водки. Кроме того, пропало без вести 624 человека.

Буля



– Я НА «Плешке» живу 35 лет. Шесть раз меня с площади забирали на зону.

– А сколько народу вы лично ограбили на вокзалах?

– Посчитай карасей в пруду – вот и узнаешь! Ха-ха, ха-ха…

Так начал свой рассказ 65-летний вор-карманник Николай Смирнов по прозвищу «Буля». На правой руке – «купола». На левой – татуировка в виде паука. Обитает «Буля» в колодце на задворках Ярославского вокзала. Вокруг жилища разбросаны десятки «распотрошенных» кошельков, бумажников и женских сумочек. Одна сумка совсем «доисторическая» – с эмблемой «Олимпиада-80».

– При «Шорике» здесь порядок был. Старых воров уважали. А сейчас все беспредельничают.

«Шорик» или «Шора» – прозвище Александра Про­кофьева – того самого карманника «Кирпича-Сапрыкина» из фильма «Место встречи изменить нельзя». Мало кто знает, но именно Прокофьев целых 25 лет являлся негласным хозяином «Плешки», так сказать, «смотрящим». С каждой кражи ему причиталось 15%.

Из истории «Плешки»

С НАЧАЛА 90-х годов по «Плешке» прокатилось несколько криминальных войн. Первыми сферы влияния начали делить наркоторговцы. После нескольких заказных убийств торговля наркотиками полностью перешла в руки цыганской и таджикской мафий. Одновременно с наркоторговцами воевали проститутки. Конфликт разгорелся между «старой гвардией» и приезжей из глубинки молодежью. Особую известность получили «таксистские» войны. Водители-частники не поделили «хлебные» места с городскими таксистами. Результат известен: двое погибших, и десятки «бомбил» получили ножевые ранения.

Жертвы «одноруких бандитов»



КОГО здесь только не встретишь: и бывшего начальника таможни, и спившегося миллионера, и севшую на иглу фотомодель.

36-летний Игорь Р. некогда владел сетью небольших ресторанчиков в Таганроге и был соучредителем нескольких фирм по пошиву летней одежды. Теперь большие день­ги и зависть друзей остались в прошлом. Полтора года назад все свое состояние Игорь проиграл в московских казино. Когда кредиторы явились домой, супруга забрала детей и уехала к родителям.

– Если бы жена меня не бросила, я бы не сорвался! Я нашел бы денег, переехали бы в Ростов и потихоньку раскрутились. На мне долг остался – 150 тысяч «баксов».

Второй собеседник оказался бывшим кинологом из мест­ного отделения милиции. На «Плешке» Сергей обитает уже три месяца. Говорит, что больше идти некуда.



«Плешкин» бизнес



КУПИТЬ на «Плешке» можно практически все: начиная от автомата Калашникова до грудного младенца. За «калаш» попросят 1000 «баксов». За грудничка потребуют не менее пяти. Как правило, оружие продают жители «горячих» точек или военнослужащие. Новорожденных продают алкоголики или проститутки. Им лишние рты не нужны. Детей постарше можно взять на прокат. Плати 500 руб. все тем же алкашам и делай с ними что хочешь. Таких детей охотно берут цыгане и заставляют просить милостыню в метро или на рынках.

…Местные обитатели его не любят и зовут «Мишкой-хохлом». Михаил – бывший летчик-истребитель с Украины. Еще пару лет назад «Хохол» пересчитывал последние копейки. Теперь он – «скупщик» на трех вокзалах.

– «Плешка» – это самый настоящий Клондайк! Эльдорадо! Здесь сделать «бабки» – плевое дело. Эти придурки несут сюда все: от семейных реликвий до антиквариата. Недавно один «наркоша» за 500 руб. продавал икону XVII века. Я ее потом за 5 штук «баксов» задвинул.

Самые желанные клиенты для «Хохла» – дети высокопоставленных родителей. Как бывших, так и нынешних. Эти особо не торгуются и за «дозу» готовы отдать все.



Плешкино детство



14-ЛЕТНИЙ Гоша по прозвищу «Тубзик» – один из самых молодых обитателей «Плешки». Только в отличие от остальных беспризорников, водку не пьет, не курит и клей не «нюхает». Гоша родом из Орловской области. Там у него остались мать-алкоголичка и старшая сестра. Отец отбывает 15-летний тюремный срок за убийст­во участкового милиционера.

В декабре в Гошин подвал забрела беременная «бомжиха». Ночью у нее начались схватки. Пока ехала скорая, подросток перочинным ножом перерезал пуповину и обмыл новорожденного «минералкой». Фельдшер потом долго удивлялся, как младенец выжил в таких антисанитарных условиях. «Акушерствовать» «Тубзику» приходилось и раньше. Дома дважды при нем рожала мать. В роддоме мамаша от детей отказалась.



Вместо послесловия



В 2000 г. по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Бориса Грызлова на Площади трех вокзалов провели очередной эксперимент. У вокзалов установили круглосуточные посты ОМОНа. По задумке авторов эксперимента, своим грозным видом ОМОНовцы должны были напугать жуликов и бродяг. Но этого как раз и не произошло. Испугались сами милицейские начальники. Оказалось, что от постоянного общения с местными обитателями стражи порядка стали потихоньку деградировать. И через три года от широко разрекламированного прожекта пришлось отказаться.

Из истории «Плешки»

ТОЛЬКО однажды за свою 150-летнюю историю Площадь трех вокзалов стала безопасным местом, когда без страха можно было ходить и днем и ночью. Это случилось в 1980 г. – во время проведения Олимпийских игр. За полгода до Олимпиады по секретному решению Политбюро ЦК КПСС из столицы были высланы тысячи «неблагонадежных», включая лиц с уголовным прошлым. Через три месяца после окончания Олимпийских игр «неблагонадежным» разрешили вернуться назад.