Работодатели, воротите что хотите?

Они должны выявлять нарушения трудового законодательства, составлять протоколы и выдавать предписания, обязывающие работодателей исправиться и впредь вести себя примерно. Только одно «но»: инспекторов-бойцов на всю столицу - 46 человек.

Сказать, что их борьба с работодателями неравная, - ничего не сказать. Инспекторы должны следить за всеми предприятиями, зарегистрированными в Москве и имеющими здесь органы управления. Сами эти организации могут находиться где угодно. Чтобы понять масштабы работы, достаточно упомянуть, что под надзором московских трудовых инспекторов находится космо­дром «Байконур», предприятие на Шпицбергене и Московские железные дороги.

При этом количество жалоб на нарушение трудового законодательства в столице увеличивается с каждым днем. В прошлом году по сравнению с 2005 годом поступило на 800-900 обращений граждан больше. Инспекторы едва справляются только с проверками по жалобам граждан. А на плановый контроль времени остается совсем чуть-чуть.

Проконсультироваться с трудовым инспектором - для мо­сквичей отдельная проблема. Существует «горячая линия» для связи с гражданами, но дозвониться туда почти невозможно. Не пробиться и на прием, который три раза в неделю ведет один чиновник. К нему съезжаются люди со всего города, потому что окружных отделений у столичной трудовой инспекции нет.

Такой сложной ситуации с дефицитом специалистов в Трудовой инспекции, как в Москве, нет ни в одном другом регионе страны. На большее количество служащих нет денег. Инспекторы, по данным «АН», получают в среднем не более

10 тыс. руб. в месяц - это при том, что такую должность может занимать только чиновник с высшим профильным образованием и трехлетним опытом работы. Поэтому инспекторами становятся в основном люди молодые, недавно закончившие вуз. Пройдет года полтора, научат всему новичка - и он тут же с мизерной зарплаты уходит на хорошие деньги в частную фирму, которую теперь может консультировать по всем трудовым правовым вопросам.

Москва средств на содержание Инспекции труда не дает, потому что последняя - учреждение общегосударственное. А федеральный бюджет раскошелился пока только на технику и компьютерные программы. Увеличение числа сотрудников планируется, но ответа на вопрос «когда?» не дает ни одна инстанция. Работодатели, делайте что хотите?

Практический аргумент

Чаще всего москвичи жалуются в инспекцию в такой ситуации: работал человек на фирме, со дня на день обещали заключить с ним трудовой договор - а потом вдруг уволили и зарплату не заплатили. «К сожалению, в такой ситуации для защиты прав граждан сложно что-то предпринять, - объясняет Михаил Малюга, замруководителя столичной Государственной инспекции труда. - По документам человек в организации не числится. Его словно не существует... О какой зарплате здесь может идти речь? Свидетельских показаний в качестве доказательства недостаточно. К тому же брать их не входит в наши полномочия. Мой совет москвичам: устраиваясь на работу, сразу заключайте трудовой договор».