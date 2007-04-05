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Москва-сити – посетите!

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Инна ПОЛОЗОВА, фото автора ]

<nobr><nobr><nobr>Москва-сити</nobr></nobr></nobr> – посетите!

 

 

 Судите сами: из законченных объектов делового центра имеются на сегодня мост «Багратион» и «Башня 2000», а также две новые станции столичной подземки. Близится к завершению комплекс «Башня на набережной», два здания из которого уже готовы и в них заселены фирмы-арендаторы. Третье здание вот-вот дотянется до своей верхней планки. Чуть выше окажется растущая рядом башня «Запад» комплекса «Федерация». А вторая башня - «Восток» - будет еще выше. Завершит эту композицию здание под названием «Шпиль» высотой 448 метров. Причем подняться наверх на смотровую площадку сможет любой желающий.

 Фирмы-застройщики, похоже, объявили своим девизом олимпийское «Быстрее, выше, сильнее». «Федерация» уже успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса за гигантскую бетонную плиту в своем основании. «Федерация» - уникальное строение, - поясняет Екатерина Степанова, пресс-секретарь этого проекта. - Здесь будет самый высоко расположенный в мире бассейн на 61-м этаже: плаваешь и сквозь прозрачные стены любуешься на панораму Москвы».

 Уже возвысившимся небоскребам снизу щиплет пятки подрастающее поколение - начали строиться нижние этажи комплекса «Город столиц». По проекту здесь будут башни-сестры - «Москва» (73 этажа - на правах старшей) и «Санкт-Петербург»
(62 этажа). Рядом с небоскребами расположилась «Северная Башня» - оплот для диспетчерских, пожарного депо и всего остального, что обеспечит «городу-мечте» его жизнедеятельность и безопасность.

 А еще добрые три четверти объектов существуют пока на бумаге и в качестве пластиковых макетов. Будут строиться несколько небоскребов с офисами, гостиницами и даже квартирами. Появятся здесь аквапарк, кинотеатры и десятки магазинов. «Идея создания «Москва-Сити» изначально была такова: создать город в городе, чтобы жизнь здесь циркулировала 24 часа в сутки», - комментирует Наталья Орехова, начальник Управления общественных связей ОАО «СИТИ». Бизнесмены даже жениться смогут, не выезжая за пределы «Сити», ибо там будет выстроен витиеватой архитектуры Дворец бракосочетаний в 48 этажей. Будут ли свадьбы справляться на всех этажах сразу или там будет что-то еще - в компании-застройщике не объяснили, секретничают.

 Венцом проекта «Сити» станет небоскреб «Россия» ракетообразное строение «ростом» 612 метров - исполинское воплощение авторской гипермысли. «Башня «Россия» будет построена в 2012 году. Это последнее проектируемое здание «Москвы-Сити». Если, конечно, не будет принято решение освоить технические зоны либо расширить территорию», - недвусмысленно намекает Наталья Орехова.

 И конечно, как верно подметил герой Ильфа и Петрова, не обойтись и без хорошей «транспортной доступности» - возникнут новые дорожные развязки, пассажирские терминалы; экспрессы будут мчать пассажиров в аэропорт, обгоняя вертолеты, для которых появятся посадочные площадки на крышах зданий. Скоростные лифты будут доставлять жителей города из квартиры в офис и обратно. Правительство Москвы переедет сюда в свои собственные здания, поближе к сосредоточению финансово-экономических потоков города... «Васюки переименовываются в Нью-Москву, Мо­сква - в Старые Васюки, Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. «Всего мира!!!» - застонали оглушенные васюкинцы...»

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