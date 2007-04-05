Москва станет галереей нищих?
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]
Я родился в очень живописном месте - в Старосадском переулке. География моего детства, запах детства, его доброта - все это есть в моей повести «Моя бабушка - ведьма»... К сожалению, мы живем теперь в другой, жесткой реальности. Сегодня по дороге в свою мастерскую у станции «Маяковская» я снова заметил на выходе из метро лежащих на полу бездомных людей. Москвичи равнодушно проходили мимо. А вот в Москве моего детства это было совершенно невозможно. Обязательно тут же подбежали бы прохожие: «Что случилось? Почему?» Я отношусь к бездомным с большим сочувствием. Если вы помните, дорогой мой попугай Кеша тоже в свое время хлебнул горя, оказавшись на улице. Но это была все-таки сказка с хорошим концом. В жизни все сложней и страшней...
Я часто вижу, как бездомные копаются в мусорных контейнерах. И не всегда это делают обязательно так называемые отбросы общества с испитыми физиономиями. Наоборот, у многих из них довольно интеллигентные лица. Московские нищие порой с чувством собственного достоинства выбирают из контейнера какие-то вещи и, может быть, даже смотрят на нас с неким презрением. Сомневаюсь, что большинство наших непрекрасных бомжей, как парижские клошары, сознательно выбрали такую унизительную жизнь.
На Западе проблема с бездомными в принципе-то решена. Например, в Германии они приходят в ночлежку даже со своими собаками. Там в порядке вещей их приютить и накормить, а утром выдать пособие. В Москве тоже стали появляться ночлежные дома. Но подобных заведений пока мало.
Судя по респектабельным зданиям, которые у нас строятся, Москва - богатый город. Конечно, красота требует денежных вложений. Но разве может столица считаться красивой и ухоженной, пока на ее улицах столько бездомных?
Если в ближайшие год-полтора ситуация не изменится, то Москва, чего доброго, станет галереей нищих!
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