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Дорожный кариес

Асфальт в столице разъедают реагенты, погода и лень ремонтников

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Дорожный кариес
На таких дорогах и колеса разбалансируются, и картер легко пробить

 О приходе весны в московские пределы, как всегда, первыми сообщили не синоптики, а раскаты административного грома из мэрии. На днях столичный градоначальник по обыкновению раскритиковал коммунальных работников: опять городские дороги - сплошь в здоровенных колдобинах!

 Хотя капитальный ремонт дорог в зимнее время в Москве запрещен, но оперативное латание ям и рытвин никто не отменял. Мэра возмутило то, что прошедшей зимой асфальтом в городе вообще никто не занимался. «Мы закупили необходимое оборудование, есть технология укладки «холодного» асфальта, но на улицах ничего не делается!» - негодовал Юрий Лужков. Поставив коммунальным службам общую «двойку» по «поведению» и «домашнему заданию», он пообещал сурово наказать конкретных виновников.

 Столичный Департамент ЖКХ еще в начале марта заверил: решим все проблемы с дорогами за трое суток! Потом отрапортовал: заделано почти 25 тысяч кв. метров выбоин, ям и трещин на городских дорогах. Но не уточнил - а сколько вообще надо отремонтировать? Тут есть важный нюанс: как заявил глава Департамента ЖКХ Артур Кескинов, в его ведении находится только 40% столичных дорог (МКАД, Третье кольцо, основные радиальные магистрали). Остальное - зона ответственности префектур. Общая же площадь дорожного покрытия в Москве - 88 миллионов (!) кв. метров. Цифры сопоставляйте сами. Впрочем, и без математических выкладок видно, насколько мы далеки от полного излечения «дорожного кариеса»…

 Теперь на его «терапию» брошены нешуточные средства - все, что город сэкономил на закупке реагентов и вывозе снега. Сэкономлено было 13% от запланированного. О каких суммах в реальном исчислении идет речь, установить не удалось. Но за это - отдельное спасибо прошедшей теплой зиме.

 Почему каждая весна в нашем городе - праздник ям, ухабов и рытвин, калечащих автомобили и представляющих реальную угрозу здоровью и жизни водителей и пешеходов? В чем причина? Мнений на этот счет - целый хор.

 Одни эксперты в первую голову винят бесконечные перепады температур. Вода, то и дело замерзая-­оттаивая в дорожных трещинах, разрушает асфальт. Другие специалисты сетуют на халтуру ремонтных рабочих и головотяпство прорабов. И въедливо добавляют: если не будут работать спустя рукава - скоро вовсе без работы останутся… Среди автолюбителей широко распространено мнение о том, что «жует» асфальт главным образом шипованная резина. Первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов считает, что все дело в перегруженности столичных магистралей. По его словам, большинство наших дорог рассчитаны на прохождение 5-6 тысяч машин в час, а на самом деле - проходит чуть ли не вдвое больше.

 С асфальтом тоже беда. «Долговечный, крепкий асфальтобетон типа А с добавлением щебня у нас редко используют - он влетает в копеечку, - говорит прораб одного дорожного ремонтно-­строительного участка Андрей Волков. - К тому же тип А капризен в работе, требует жесткого соблюдения всех норм укладки. Потому в Москве чаще кладут асфальт типа В, который проще и дешевле. Но он нагрузку наших дорог выдерживает максимум 4-5 лет…» После чего «дорожный кариес» уже никакими пломбами не вылечишь…

Аргументы специалиста

 Никита Борисюк, профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог Московского автомобильно­дорожного института (МАДИ), кандидат технических наук:

 - На дорожное покрытие в Москве зимой действует целый ряд негативных факторов. Главный из них, конечно, погодный. Температура то плюс, то минус. В мире вообще нет другого мегаполиса с таким «антидорожным» климатом, как у нас! Асфальт по своим физическим данным, по сути, жидкость. Битум, входящий в его состав, при замерзании становится хрупким, как стекло. Проехал грузовик или автобус - он тут же трескается. Антигололедные реагенты только ухудшают дело.

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