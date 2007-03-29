Законно-незаконная парковка

Здесь уже более 10 лет бесконечные аварии и пробки. Съезд с Третьего кольца в сторону Бутырской улицы проходит через площадь, в центре которой расположена городская парковка. Машины, идущие под мостом плотным потоком, на площади вынуждены стекаться в одну тонкую струйку и ехать очень медленно, рискуя врезаться в автомобили, которые паркуются здесь как попало. По данным столичного ГИБДД, тут иногда образуются пробки на три-четыре часа.

Как выяснилось, до 2005 года этот паркинг существовал вообще без каких-либо разрешительных документов. Кто-то просто натянул пару железных цепочек, поставил будочку, нанял охранников - и тихонечко брал с москвичей деньги за постой. Этот факт возмутил не только автолюбителей, но и депутата Госдумы и председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина. Он написал два депутатских запроса в столичное правительство с просьбой разобраться, кто отвечает за выделение земли под парковку на площади Савеловского вокзала и на каких условиях это делается. «Оба раза (!) московское правительство уходило от ответов, - рассказал «АН» Виктор Похмелкин. - Я считаю, что здесь афера на афере, взятки на взятках. В этой цепочке стоят многие чиновники - без них нель­зя провести такие операции. К сожалению, моих полномочий депутата Госдумы не хватает, чтобы пробить эту стену молчания». Как удалось выяснить «АН», парковку на Савеловском вокзале держали… те же люди, которые сегодня работают в ГСПП.

Теперь у этой службы больше власти. Поэтому она получила стихийно появившуюся парковку в свои руки официально. О том, чтобы убрать стоянку, которая всем мешает, вообще даже речи не шло! Отчитывается исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и гаражного хозяйства префектуры Северо-Восточного административного округа Эдуард Ремизов: «Мы как орган исполнительной власти приняли меры по упорядочению и узакониванию размещения автотранспортных средств, передав во временное пользование данную территорию под муниципальную плоскостную стоянку единственной специализирующейся на этом городской службе платных парковок». Так ГСПП получило землю на правах аренды на пять лет - до 2010 года.

Но, казалось бы, раз служба городская, то там хотя бы внешне должны чтить перечень правил для муниципальных парковок, установленный правительством Москвы. Побывав на этой парковке, я на собственном опыте убедилась, что это не так. Например, по предписанию городских властей, парковка на участке от Садового кольца до Третьего транспортного кольца стоит 30 рублей в час. Мне же предложили оставить там авто за 150 рублей в час. Парковщики там без униформы, на которой должны быть указаны тарифы или льготы. На груди парковщика я не заметила металлического жетона с личным номером. Не было у него и портативной контрольно-кассовой машинки, и парковочные талоны с кассовым чеком они при мне никому не выдавали.

Беспредел на парковке у Савеловского вокзала будет продолжаться. До 2010 года на площади планируется построить многоуровневую платную парковку с механизированной башней немецкого производст­ва и с чудо-­лифтом, который будет поднимать машины на разные уровни, определять место для стоянки и расставлять по периметру авто. Скорее всего, новый паркинг будет эксплуатировать та же ГСПП.

Аргумент в реальном времени

Я поинтересовалась у охранника на стоянке у Савеловского вокзала, чья же это такая «золотая» парковочка, не дадут ли мне разрешительные документы на использование земли посмотреть? Охранник тут же убежал в свою будку, закрылся на щеколду, схватил мобильник и начал с кем-то тревожно разговаривать, с опаской поглядывая в мою сторону. Я прождала его более получаса, но из своего укрытия он так и не вышел.