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Энергосетевая безопасность столицы

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Вадим ЗАГАЙНЫЙ ]

Энергосетевая безопасность столицы

 На сегодняшний день в зоне ответственности ОАО «Московская городская электросетевая компания» (МГЭсК) находятся около 400 километров воздушных и 56 тысяч километров кабельных линий электропередачи напряжением 0, 4-20 кВ, более 14 тысяч трансформаторных подстанций, порядка 2 тысяч распределительных пунктов. Коллектив акционерного общества насчитывает более 4 тысяч сотрудников.

 Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться Компании, стал износ коммуникаций. Сегодня он составляет более 51% по кабельным сетям и 56-57% в части подстанционного оборудования. Срок эксплуатации некоторого оборудования насчитывал более полувека. Поэтому главным в деятельности акционерного общества стало улучшение качества и надежности обслуживания потребителей посредством модернизации оборудования, внедрения современных технологий, энергосбережения и привлечения инвестиций.

 Все эти задачи были отражены в инвестиционной программе МГЭсК и в Соглашении о взаимодействии между Правительством Москвы и РАО «ЕЭС России» при реализации первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции электроэнергетических объектов в Москве до 2009 года.

 В рамках этих договоренностей, учитывая потребности мегаполиса, только в течение прош­лого года силами подразделений МГЭсК начата реконструкция пяти распределительных пунктов. Проложены 100, 3 километра кабельных и реконструированы 10, 2 километра воздушных линий электропередачи напряжением 1-10 кВ. Всего же до 2009 года силами МГЭсК предполагается построить и реконструировать более 1100 кабельных и около 105 километров воздушных линий 1-10 кВ.

 Благодаря грамотному распределению ресурсов и внедрению современных технологий, прибыль Компании составила 2, 68 млрд. рублей. Большая часть этих средств была направлена на дальнейшее улучшение качества доставки электроэнергии.

 Одним из главных факторов успешной экономической деятельности Компании стало проведение тендеров, конкурсов и торгов на открытой электронной площадке в формате «B to B». Это принесло МГЭсК дополнительную экономию в размере 150 млн. рублей как с точки зрения поставок, так и в плане выполнения подрядных работ. Вместе с тем стоимость акций Компании возросла с 30 копеек до 2, 26 рубля, а капитализация основных фондов на сегодняшний день превышает 18 млрд. рублей.

 Важными достижениями коллектива Компании стали значительное снижение сводки повреждаемости кабельных линий и сокращение времени ликвидации аварий, даже несмотря на сложную транспортную обстановку в Москве. Зачастую ремонтному персоналу из-за пробок приходится пешком добираться до места  назначения, доставляя на себе все необходимое для ремонта. Для исправления этой ситуации были введены дополнительные оперативно­-выездные бригады, предусматривается структурная реформа ремонтных подразделений, которая позволит более четко координировать их работу с префектурами города.

 Потребности региона в современной системе распределения электроэнергии настолько велики, что по предварительным прогнозам к 2010 г. ОАО «Московская городская электросетевая компания» предусматривает реализацию нового строительства и реконструкцию электросетевых объектов напряжением ниже 35 кВ. В результате будет построено около 4000 кми реконструировано около 1500 км кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 1-10 кВ. Введено 250 новых и переоборудовано не менее 300 перегруженных подстанций суммарной мощностью свыше 1500 МВА.

 Понятно, что своевременная реализация такого объема задач требует огромных финансовых затрат. Помимо средств, заложенных в тарифы, и бюджетных ассигнований в реализации программы реформирования столичного электросетевого комплекса задействованы частные инвестиции, плата за технологическое присоединение потребителей. Вопрос этот обсуждался долгое время, и с 1 октября 2006 г. постанов­лением Региональной энергетической комиссии г. Москвы была введена плата за технологическое присоединение, определен порядок подключения потребителей к распределительным электрическим сетям.

 Можно с уверенностью сказать, что сегодня столичный электросетевой комплекс во многом благодаря деятельности «Московской городской электросетевой компании» переживает второе рождение. Вскоре даже незначительные перебои в электроснабжении раз и навсегда останутся в прошлом.

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