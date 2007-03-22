Памятник городничему

Щепкин впервые выступил в Москве в 1822 году, и с этого момента в корне поменялась жизнь еще недавнего провинциального актера­-крепостного. Щепкин входит в моду, обзаводится приятными знакомствами и даже покупает двухэтажный дом на современной улице Ермоловой, 16. Однако же судьба - индейка, жизнь - копейка. И в 1847 году Михаил Семенович пишет приятелю Н. Гоголю: «Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остается за уплатою за годовую квартиру 1500 р: вот и все мое состояние».

Долгое время дом актера Щепкина был одним из известнейших московских клубов. Он щедро угощал друзей - писателей, актеров, педагогов - нередко ссуживал их деньгами. Вот и поиздержался. Пришлось впредь скитаться по съемным квартирам.

Но дом для Щепкина был все-таки не главным делом в жизни. Главное - Малый театр, в котором Михаил Семенович проводил чуть ли не все свое время, за исключением того, что полагалось на сон. Внешне невзрачный - невысокий, с животиком, сутуловатый, обрюзгший - он был гениальным актером. Поговаривали, что, когда Гоголь писал своего «Ревизора», он не то чтобы имел в виду Щепкина на роль Городничего, а просто-напросто нахально списывал эту персону со своего приятеля. Неудивительно, что Михаил Семенович был в роли Городничего неподражаем.

И тем более неудивительно, что имя Щепкина сегодня связывается не с улицей Ермоловой, где был его уютный и отнюдь не бедный дом, ни с другими улицами, на которых доводилось жить актеру, а именно с маленьким уголком Москвы - Малым театром и его окрест­ностями. Именно здесь и возвышается щепкинский памятник - во дворе Театрального училища при Малом театре. Училище, ясное дело, носит имя Щепкина, и во дворе его стоит скульптура. Она была открыта в 1980 году по проекту скульптора А. Тарасенко и прекрасным образом передает весь облик знаменитого актера - трогательный, рассеянный, немножечко нелепый.