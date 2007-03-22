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Главный на дороге – пешеход

№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЕВА ]

Главный на дороге – пешеход
Движение в центре города (у Фолькс­театра на Нойштифтгассе) свободное

 Венские власти нашли решение этой проблемы, которое не потребовало ни значительных материальных затрат, ни большого количества времени. Начиная с 1991 года в одном из районов города ввели запрет на долгосрочную парковку: оставлять машину с 9 утра до 19 вечера в будние дни разрешалось только на 90 минут и только платно. Исключение делалось для жителей близлежащих домов, у которых не было своего места в гараже. Результаты превзошли все ожидания: количество машин на улицах экспериментального района к 1993 году снизилось на 20%, появилось множество свободных мест, почти исчезли заторы на дорогах, и ни одного протеста со стороны населения. Кроме того, в Вене легковые автомобили стали проезжать на 34 миллиона километров в год меньше, что значительно улучшило экологическую ситуацию. К 2000 году новые правила парковки были введены еще в 9 из 23 районов города.

В Австрии, как и во многих странах Европы, борьба с пробками проводится в рамках программы за экологическую чистоту и безопасность движения. В 2005 году в Вене, где проживает 1650 тыс. человек, в ДТП погибло только 34 пешехода. Для европейского города это очень-очень мало! А все потому, что в Австрии к пешеходу относятся как к главному участнику дорожного движения.

 Аргумент статистики

 На каждую тысячу жителей Вены приходится 397 автомобилей (для сравнения: в Москве их чуть более 300 на 1000 человек). В австрийской столице около 68 тысяч мест в многоярусных гаражах, при этом за год эвакуируется порядка 28 тысяч частных автомобилей, нарушивших правила парковки.

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