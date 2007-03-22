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Библиотечных крыс прогнали «мышки»

Но многие «книжкины дома» эта революция обошла стороной

№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Библиотечных крыс прогнали «мышки»
Жаль, что информатизация оказалась выборочной

 А начиналась она с крупного скандала. Тогда руководители одной из библиотек в москов­ском районе Люблино, измученные вечной нехваткой денег и нищетой фондов, обратились к городским властям с призывом обратить внимание на бедственное положение районных «читален» в городе. Власть имущие приехали, посмотрели, ужаснулись… Итогом стала разработка и реализация программы, которая (надо отдать должное) действительно сильно изменила некоторые «книжкины дома» Москвы.

 Обидно то, что многие интеллект-центры одарили деньгами, а потом об их финансировании забыли. Так, Центральная библиотека №3 Восточного округа стала интеллект-центром в 2005 году. Там появились интернет-­зал и компьютерный Центр правовой информации, который дает посетителям доступ ко всем нормативным документам РФ и Москвы. Но с 2007 года власти перестали оплачивать интернет­-трафик: зал придется делать платным, а это противоречит общегородскому принципу: в библиотеках Интернет и прочие основные услуги оказывают бесплатно. Только некоторые дополнительные (например, сканирование, распечатка текстов) - за деньги.

 «За поставленные нам компьютеры, конечно, спасибо. Жаль только, что власти увлеклись модернизацией и забыли про более важные вещи, - сетует Людмила Синюкова, директор Центральной библиотечной системы (ЦБС) №3 Восточного округа, объединяющей 16 библиотек. - Многие читальни нуждаются в ремонте, а нам вместо этого предлагают путешествия в виртуальную реальность. Как-то неуютно гулять в медиапространстве, когда рвутся трубы. Обидно и то, что библиотеки, которые в проект не вошли, вообще ничего не получили. В нашей ЦБС таких 11 из 16».

 «По-моему, участники проекта выбирались методом тыка, - говорит Валентина Василенко, директор одной из «невезучих» библиотек - крошечного филиала этой ЦБС в Новокосино. - В нашем огромном районе 3 библиотеки - и ни одна не вошла в программу, хотя требованиям, которые предъявлялись к потенциальным интеллект-центрам, они вполне отвечают».

 Нельзя сказать, что эта библиотека отстала от жизни: компьютеры в ней есть - целых 4 (!). «Один подарили на открытие, в 2001 году, плюс управа каждый год выделяет примерно по 30 тыс. руб, которые тоже тратятся на компьютеры. Все сотрудники уже обеспечены, и пятую «машину», которую планируем купить в этом году, мы наконец-то поставим в зал. Такая вот у нас «информатизация», - делится Валентина Василенко. Это при том, что в интеллект-центрах по 10-15 компьютеров. Некоторыми из них пользуются крайне редко, потому что количество их явно избыточно.

 В октябре прошлого года Комитет по культуре разработал новые приоритетные направления развития библиотечного обслуживания в Москве. Создание новых интеллект-центров не планируется. Понятно, что бюджет уже сильно потратился на «книжкины дома», и в ближайшее время значительных финансовых вливаний не будет. Десятки библиотек в Москве так и остались у разбитого корыта…

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