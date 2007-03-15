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Москва – столица новодела?

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Москва – столица новодела?

 - Со времен ГКЧП я живу на Тверской, 6, - напротив Центрального телеграфа. Дом стоит между Камергерским переулком и памятником Юрию Долгорукому. Это визитная карточка столицы. Обычно во всех фильмах его показывают, как и дом 4, который примыкает к Госдуме. Как коренного москвича, меня волнуют авантюрные проекты насчет наших домов, которые время от времени появляются у представителей власти.

 Несколько лет назад они пригласили нас на собрание и сказали: здание, в котором мы живем, может пойти под снос. «Варяги» получили всеобщий отпор. В моем доме живет много не просто известных людей, а тех, чьи заслуги перед страной безусловны. Потом нам предложили другой вариант - построить 9-этажное здание у нас во дворе. Мы справедливо возмутились: под домом у нас бомбоубежище, значит, пойдут трещины, - и тогда мы услышим слова об аварийном состоянии и немедленном сносе нашего здания. На самом деле все шито белыми нитками. Ведется политика захвата площадей в центре Москвы, а за ней деньги, деньги, деньги! Городские власти считают, что все в центре надо сломать, потом построить заново и продать подороже.

 С желанием потуже набить карман связаны и попытки застроить Пушкинскую площадь. Сколько моих коллег против этого уже выступало. И бумаги мы подписывали: Сличенко, Саша Лазарев, я... В голове не укладывается! Когда я бываю за границей, вижу, как оберегаются исторические центры других столиц. Чем же мы хуже? Еще немного, и центр города вообще невозможно будет узнать. Москва, город с многовековой историей, к сожалению, становится столицей новодела.

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