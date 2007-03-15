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Автоворов обучают в «сети»

Предпочтения угонщиков зависят от погоды

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Автоворов обучают в «сети»
Какую хочешь выбирай!

 Ежедневно только в Москве угоняется порядка сорока машин. Из них законным владельцам возвращается всего однадве. Некоторые специалисты утверждают, что предпочтения угонщиков меняются в зависимости от времени года и даже от ближайших праздников. По статистике ГИБДД, в конце февраля, как правило, повышается частота угонов «мужских» автомобилей, таких как УАЗ-369Б и Toyota Land Cruiser. В преддверии 8 марта воруют Daewoo Matiz и Bentley Continental GT.

 «В Москве 50% всех автомобилей крадут ночью из дворов, с прилегающих к домам территорий, парковок и даже с охраняемых стоянок, - рассказал замначальника ГИБДД Москвы Александр Борисов. - Чаще всего кражи совершаются в спальных районах. По количеству таких преступлений лидирует юг города. Меньше всего автомобилей «уводят» из Зеленограда (всего 85 за 2006 год)».

 Наибольшим успехом у угонщиков пользуются новенькие «Жигули» двенадцатой или десятой модели - их проще всего сбыть и не быть пойманным. По­прежнему в чести и немецкие иномарки. Правда, сейчас некогда популярный «фольксваген» потеснила «тойота». А вот владельцы «форда» и «мазды» пока могут спать спокойно - в прошлом году было угнано всего по 65 машин. Существенно возросло число украденных «лексусов»: за 2006 год - 235, тогда как в 2005м было всего 136. А дорогие эксклюзивные автомобили угоняют редко. В прошлом году преступники увели одну «феррари», но ее быстро нашли, потому что на такую машину непросто найти покупателя - слишком уж приметная.

 Так уж повелось у автоворов, что способы краж машин отработаны давно, и совершенствовать технику угона нет смысла. Кстати, все эти приемы уже давно описаны в Интернете. Четко следуя описанным в Сети правилам,
29летняя Екатерина Романо­ва научилась угонять иномарки со стоянок гипермаркетов. Недавно сыщики МУРа обнаружили в одном из дворов серебристый Chrysler, угнанный несколько дней назад от станции метро «Таганская». Оперативники понимали, что рано или поздно за авто придут. Каково же было их удивление, когда в машину села женщина и завела ее, соединив провода зажигания. Екатерина оказалась девушкой с юмором и первое, что сделала, - поблагодарила сыщиков за хорошо проделанную и оперативную работу. Однако это была скорее издевка: как выяснилось, она занимается угонами машин не первый год и хорошо известна в криминальных кругах под кличкой Сонька.

 Несмотря на то что сыщиков уже ничем не удивишь, на днях они столкнулись с новым способом угона иномарок. Три года назад Сергей приехал в столицу из Мордовии и снял гараж в области. Затем стал размещать объявления в газетах о предоставлении ссуды под залог автомобиля. Заключив договор с владельцем иномарки и получив на руки генеральную доверенность, мошенник просил владельца передать ему автомобиль на один день для «пробивки экспертом машины на угон». Естественно, на следующий день доверчивый хозяин машины не находил ни своего кредитора, ни автомобиля. Только за последние несколько месяцев преступник успел присвоить и продать Toyota Carina E, Audi А 6, Mercedes 230 и джип Grand Cherokee.

 Так как же все­-таки уберечься от угона? Да в принципе никак, утверждают специалисты. Тут не помогут ни навороченная система навигации, ни суперсигнализация, ни охранник на платной стоянке... Если машину «заказали», ее угонят, перебьют номера, перекрасят, подделают документы, перегонят в Казахстан, Таджикистан, Чечню или Ингушетию и продадут. Возместить убытки поможет только страховка.

 

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