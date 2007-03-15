Чтобы вы жили на одну их зарплату

Зарплата и без того высокооплачиваемых московских чиновников и депутатов Городской думы, по словам градоначальника, повышена в основном «в целях выравнивания размеров их денежного содержания с окладами федеральных государственных служащих». Дело в том, что депутатам ГД подняли зарплату на те же 10% еще с 1 января 2007 года. Вознаграждение «госдумца» с начала года составляет 90-95 тыс. рублей (в зависимости от нагрузки в комитетах). Городские власти сразу среагировали и твердо решили ни в чем не уступать федералам. В результате зарплата министров московского правительства и денежное вознаграждение столичных законодателей выросло до 90 тысяч рублей с копейками. Теперь никому не обидно.

И налогоплательщикам не обидно: ничего, что из пополняемого их средствами бюджета кроме запланированных на 2007 год на зарплаты чиновников 43,5 млрд. рублей будет добавлено еще три­четыре миллиарда. Почему вообще так много? Дело в том, что кроме основных зарплат чиновники получают еще «иные выплаты». Есть, например, ежемесячная десятипроцентная (!) надбавка к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Существует надбавка за классный чин. Величина вознаграждения в данном случае зависит от ученой степени работника, выслуги лет и заслуг перед Отечеством.

По некоторым данным, главный городской чиновник - столичный мэр - получает 260 тыс. руб. А по городскому закону «О государственных должностях г. Москвы», его зарплата составляет 140% от месячного жалованья министра московского правительства, то есть 126 тыс. руб. Разница более 100 тыс. руб. - надбавки?

И это все - не считая многочисленных льгот. В распоряжении депутатов и правительственных чиновников круглые сутки находится служебный транспорт, госдачи. Они получают качественное бесплатное медобслуживание.

Простым работникам аппаратов правительства и МГД в начале 2007 года тоже обещали поднять должностные оклады на целых 15%. Но этого еще не произошло. Поэтому пока самые младшие из них получают 18 тыс. руб. в месяц. Это при минимальном размере оплаты труда в столице в 4900 рублей.

Аргумент обиженных

Депутатам не дают надбавки

По словам начальника Управления МГД по связям с общественностью и СМИ Николая Фигуровского: «Все без исключения депутаты Городской думы в отличие от правительственных чиновников лишены каких бы то ни было надбавок. Они довольствуются только отпускными в размере оклада». Напомним, он составляет 90 тысяч рублей с копейками.