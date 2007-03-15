На грани полного провала?

Карст, вода и ржавые трубы

Провалы, простите за каламбур, не возникают на пустом месте. Природный ландшафт при застройке Москвы кардинально «подстригался». Овраги и болота засыпались, реки и ручьи загонялись под землю. И сегодня столица опирается на земную твердь с крайне неоднородной инженерно­геологической структурой. Особенно сложная геология в историческом центре, где глубина «культурного слоя» иной раз достигает 20 метров.

Главная опора города - каменно­угольные отложения, сплошь пронизанные известняками, которые легко размываются грунтовыми водами. Так образуются обширные, до десятков кв. м, карстовые пустоты. Именно их специалисты чаще всего и винят в провалах грунта. Изношенность коммуникаций тоже размывает почву у нас под ногами. В «Мосгортепле» не побоялись признать: из труб, по которым идет горячая вода в московские квартиры, «утекает» до трех тысяч тонн воды в час!

Работа метрополитена и других городских предприятий и производств также способствует разрыхлению грунтов и образованию пустот изза мощной вибрации.

Свою лепту в «провальные истории» активно вносят в последние годы и горестроители, часто нарушающие требования геологов.

Когда хромает исполнение

Провалы грунта часто происходят от пустот законодательного порядка. Строительные нормы и правила (СНиПы)

у нас с 2003 года заменены «техническими регламентами». Вместо жесткого поэтапного расписания строительст­ва любого объекта введены правила, где общими словами указывается только то, чего делать не следует. Все остальное - на совести застройщика. Потому все чаще случается так, что рядом со стройкой появляются и провалы грунта.

Вадим Михайлов, руководитель центра «Диггер-­Спас», сетует на то, что столичные чиновники в упор не слышат предупреждения диггеров. И предсказывает: следующий крупный провал, вероятнее всего, случится на Большой Дмитровке - аккурат между зданиями Совета Федерации и Генпрокуратуры.

Столичное правительство на днях одобрило концепцию масштабного подземного строительства. Ведь, например, в Париже используется около 25% подземных пространств, а у нас - всего 8%.

По убеждению Юрия Лужкова, вполне возможно опустить «ниже плинтуса» до 70% гаражей и торговых площадей, до 80% складов. А также трансформаторные, тепловые станции и прочие объекты, «явно не украшающие город». Туда же, в подземелье, следует упрятать автозаправочные станции и пункты техобслуживания автомобилей. Все это не только освободит надземные территории, но и улучшит экологическую ситуацию в городе. Кто бы спорил! Однако у нас благие намерения на стадии их реализации часто чудесным образом проваливаются. И не потому, что сама по себе идея плоха. Исполнение хромает.

В 2008 году в городе будет подготовлена программа исследования подземных пространств, чтобы предотвратить возможные провалы грунта. Остается проследить, чтобы ретивые строители не взяли «встречный план» и не начали масштабную «застройку» подземелий «вслепую»...

Аргументы специалиста

Евгений ВОЗНЕСЕНСКИЙ, профессор, зам. завкафедрой инженерной и геологической экологии МГУ:

- У Москвы в целом спокойный геологический фон. Провалы грунтов в городе происходят по самым разным причинам. Чаще всего это следствие некачественно проведенных инженерно-геологических изысканий и некорректность строительных работ. Что касается обширного подземного строительства в столице, то никакой опасности для города я тут не вижу. Главное, чтобы проектировщики и подрядчики не поскупились на геоизыскания и обратились к настоящим специалистам. Ведь сегодня в Москве такого рода деятельностью занимается более 400 фирм, и качество их работ, мягко говоря, иногда оставляет желать лучшего.