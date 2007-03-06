Москва для крылатых

Сегодня это немножечко сложнее: везде замки и консьержи. Но при некотором усердии побыть в роли Карлсона можно и сейчас. Итак, ты в нескольких десятках метров от земли. Страшно? Не очень: на крышах свой рельеф, как на другой планете. Это - совершенно иной город, состоящий из десятков тысяч островов. И почти все - одной высоты. Семь или девять этажей. Новостройки выделяются, словно холмы.

Но главное - жизнь на крышах. Тут так много интересного! К примеру, дымоходы. Каждый ведет из своей квартиры. Можно нагнуться и почувствовать дух разных квартир. Здесь картошку жарят, тут делают ремонт, там курят крепкие кубинские сигары, здесь явно живут любители пахучих комнатных растений. Кроме того, на крышах есть коты, разбитые бутылки, трубы, всевозможные антенные устройства, старые резиновые боты и коробки из-под сигарет. Ну и, конечно, птицы. Мы же, не забывайте, находимся на высоте их полета.

Но так дело обстоит только в центре. Крыши на окраинах начисто лишены романтики. Высотки где-то далеко, да и они ли это - не понять. То ли здание Министерства иностранных дел, то ли гостиница «Пекин», а то ли новостройка рядом с метро «Сокол». Рельеф скучнейший, крыши плоские, а вместо «рек между домами - заливы». И ничего не хочется достать с этого дна. Наоборот - скорее отойти от края. Старых вещей здесь нет, коты какие-то шальные и не аристократичные, а главное - нет птиц. Они сюда просто не долетают - а зачем? Здесь не задержишься, сделаешь несколько дежурных фотографий (их потом и не покажешь никому - не интересно) и скорее вниз. И думаешь о том, что вновь когда-нибудь окажешься на крыше старого и доброго центра Москвы.