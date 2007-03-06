«Затененные» квартиры

Ни Московское правительство, ни Город­ская дума никаких новых документов о том, чтобы заставить горожан платить налоги за сдающиеся квартиры, не принимали. Вообще позиция столичных властей на этот счет вполне определенная. «Мы с собст­венным народом не воюем», - заявил однажды руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин. Хотя для чиновника высокого уровня позиция недостаточно объективная. Понятно, что отлов людей, сдающих жилье, вызовет неудовольствие москвичей. Но в плане безопасности - в частности, борьбы с террором - выявлять такие квартиры было бы правильно.

И такая обязанность до сих пор была возложена на участ­ковых. Однако тех, кто сдает квартиры, они не штрафовали и налогов платить не заставляли. У них на это нет полномочий. Зато есть у налоговых инспекторов. Но проблема в том, что получение доходов с квартиры - факт труднодоказуемый. Особенно если москвичи сдают жилье законопослушным землякам. Другое дело, когда в комнатушку вселяется многодетная семья. Но даже в этом случае сотруднику налоговых органов придется разыскивать хозяина на подмосковной даче, чтобы узнать, что новые жильцы - это род­ственники жены ее двоюродного внучатого племянника, и плату с них брать грех. С тем проверяющий и уйдет.

Где-то налоговому инспектору не откроют дверь. Где-то признаются, что сдают трехкомнатную на Остоженке за сто баксов. И покажут договор. Как в этих непростых условиях налоговики будут ловить нарушителей - неясно. Они и сами признают, что в рамки закона большинство уклонистов вернуть не удаст­ся.

Таким образом, слух о репрессиях для тех, кто не платит налоги за сдачу квартиры внаем, - очередная страшилка для слабонервных. Вдруг кто-то все-таки испугается и заплатит... «Весь этот рынок никогда не будет на поверхности, - считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Некоторые и хотели бы платить налоги, да не могут: они выживают только за счет того, что сдают квартиру, и все деньги до рубля уходят на питание. А состоятельные люди давно от налогов за аренду не укрываются, справедливо считая, что 13% - это не та ставка, которой стоит избегать».

И они правы, потому что поняли, что на самом деле официальный договор на аренду квартиры защищает права и хозяина, и снимающего квартиру человека. Если не самого богатого квартирного хозяина «кинет» его клиент, горожанин может вообще остаться без средств к существованию. При наличии официального договора такой вариант развития событий маловероятен.

Аргумент налоговиков

Налоговики предупреждают об ответственности за неуплату налогов (ст. 198 Уголовного кодекса РФ). Но лишение свободы все же крайняя мера, обычное наказание - возврат долга плюс набежавшие пени. Допустим, квартира сдавалась за 100 долларов в месяц в течение года. Утаенный доход - 1200 долларов. По курсу 27 рублей за доллар - 32 400 р. 13% с этой суммы - 4200 р. Пени - 0,1% за каждый день просрочки, в данном случае - около 4 р. в день, за год чуть больше полутора тысяч рублей.

В сумме - около шести тысяч.