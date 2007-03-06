Цветочники распустились

Накануне 8 Марта с рук торгуют не только запрещенными цветами, но и выращенными на дачных участках в обычных теплицах тюльпанами и нарциссами. Многие горожане предпочитают покупать именно такие цветы - и удобно, и цена ниже, чем в киосках. Однако, как сообщили в Обществе охраны прав потребителей, практически все цветы, которые мы покупаем у метро и на улицах, ПРОДАЮТСЯ НЕЗАКОННО. У их хозяев нет ни разрешения городских властей, ни гигиенических сертификатов.

Чиновники уверяют, что торговля с рук разрешенными растениями будет осуществляться так, что и торговцы, и покупатели останутся довольны. По словам начальника юридического отдела организации «Общественный контроль» Петра Морозова, будут созданы специальные рынки с невысокой арендной платой и надлежащим санитарным контролем, на которые продавцы-одиночки смогут принести свой товар. Но пока такие рынки - не больше чем идея. Выиграют ли от ее реализации горожане - тоже спорный вопрос. Арендная плата скажется на ценах, и последняя возможность купить дешевые цветы исчезнет.

Покупать цветы на стационарных точках хоть и дороже, зато безопаснее: их владельцы должны иметь документы, подтверждающие происхождение растений, санитарные документы на продукцию и обязаны показать их покупателю по первому требованию.

У покупателей есть законная возможность предъявить претензии к качеству товара: если цветы завяли через час, можно обратиться с претензией в Роспотребнадзор и даже в суд, требуя возмещения не только материального, но и морального вреда.

Ценовой аргумент

По данным Межрегионального маркетингового центра «Москва», в период с 2 по 11 марта цветочные магазины делают 10-15% всего годового оборота, и цены на самый красивый товар заметно увеличиваются. По прогнозам экспертов-маркетологов, в этом году сенсационного взлета цен не ожидается, и общее подорожание составит в среднем 10-15%. Исключение - только розы, стоимость которых возрастет примерно на треть.