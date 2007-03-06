Миллион алых угРОЗ

Везут их в основном с Кавказа, из Краснодарского края и Крыма. «В эти дни будут проверяться и лотки с легальными (искусственно выращенными) первоцветами, которые поставляют Голландия и Израиль. Хитрые торговцы могут смешать их с дикими собратьями», - сказал замначальника Московской экологической милиции Альберт Кахраманян. Несмотря на все эти меры, в столицу все равно «просачивается» более 2,5 млн. незаконных цветов.

Город уже наводнила мимоза, также относящаяся к разряду запрещенных к продаже цветов. Ее везут из Абхазии. Ежедневно через таможенный пункт на границе с Краснодарским краем проходят более 2 тыс. человек с тележками и баулами, груженными веточками мимоз. Товар они сдают по 80 рублей за килограмм, тогда как в праздничные дни в Москве цена одной веточки превышает 300 рублей. Специалисты подсчитали, что этот бизнес по прибыли стоит практически на одном уровне с наркобизнесом.

Недавно сотрудники экологической милиции проверили Рижский рынок и изъяли из незаконной продажи более тысячи веточек иглицы колхидской, также занесенной в Красную книгу. Цена одной веточки достигала 100 рублей. Хозяин растений, утверждающий, что его цветы искусственно выращены в Израиле, официально ввезены в Россию и поэтому могут быть использованы в открытой продаже, никакой документации на товар предоставить не смог. Нарушителю выписали штраф на 20 тыс. рублей.

Но разве это много для сверхприбыльного цветочного бизнеса? «Наказание для браконьеров слишком незначительное, - считает и Альберт Кахраманян. - Нарушитель - физическое лицо обязан уплатить штраф 1,5-2 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить ущерб, нанесенный природе. Средний букетик в этом случае оценивается где-то в 2 тыс. рублей». К тому же нарушителей ловят достаточно редко. Проблема в том, что проверять цветоч­ные точки могут лишь сотрудники экологической милиции, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и добровольцы с биофака МГУ. В обязанности милиционеров из других подразделений такая проверка не входит! Поэтому мы так часто видим, что торговцы предлагают москвичам запрещенные первоцветы у милиции прямо на глазах...

Экологический аргумент

«Количество изымаемых из торговли первоцветов с каждым годом уменьшается, - рассказала замначальника Управления правового обеспечения и координации инспекционного экологического конт­роля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Козлова. - Если в 2002 году изъяли примерно 4 млн. растений, в 2003 - 600 тыс., то в 2006 году было изъято всего 2,5 тыс.». Дело не в том, что нарушителей закона стало меньше. Главная причина проста: в Подмосковье практически не осталось растений (цикламенов, примул, ландышей, «ночных фиалок», купавниц и ятрышников), занесенных в Красную книгу.