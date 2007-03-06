//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Миллион алых угРОЗ

Торговля запрещенными цветами так же прибыльна, как наркобизнес

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА  ]

Миллион алых угРОЗ
Фото В. ЕШТОКИНА

 

Везут их в основном с Кавказа, из Краснодарского края и Крыма. «В эти дни будут проверяться и лотки с легальными (искусственно выращенными) первоцветами, которые поставляют Голландия и Израиль. Хитрые торговцы могут смешать их с дикими собратьями», - сказал замначальника Московской экологической милиции Альберт Кахраманян. Несмотря на все эти меры, в столицу все равно «просачивается» более 2,5 млн. незаконных цветов.

Город уже наводнила мимоза, также относящаяся к разряду запрещенных к продаже цветов. Ее везут из Абхазии. Ежедневно через таможенный пункт на границе с Краснодарским краем проходят более 2 тыс. человек с тележками и баулами, груженными веточками мимоз. Товар они сдают по 80 рублей за килограмм, тогда как в праздничные дни в Москве цена одной веточки превышает 300 рублей. Специалисты подсчитали, что этот бизнес по прибыли стоит практически на одном уровне с наркобизнесом.

Недавно сотрудники экологической милиции проверили Рижский рынок и изъяли из незаконной продажи более тысячи веточек иглицы колхидской, также занесенной в Красную книгу. Цена одной веточки достигала 100 рублей. Хозяин растений, утверждающий, что его цветы искусственно выращены в Израиле, официально ввезены в Россию и поэтому могут быть использованы в открытой продаже, никакой документации на товар предоставить не смог. Нарушителю выписали штраф на 20 тыс. рублей.

Но разве это много для сверхприбыльного цветочного бизнеса? «Наказание для браконьеров слишком незначительное, - считает и Альберт Кахраманян. - Нарушитель - физическое лицо обязан уплатить штраф 1,5-2 тыс. рублей. Кроме того, он должен возместить ущерб, нанесенный природе. Средний букетик в этом случае оценивается где-то в 2 тыс. рублей». К тому же нарушителей ловят достаточно редко. Проблема в том, что проверять цветоч­ные точки могут лишь сотрудники экологической милиции, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и добровольцы с биофака МГУ. В обязанности милиционеров из других подразделений такая проверка не входит! Поэтому мы так часто видим, что торговцы предлагают москвичам запрещенные первоцветы у милиции прямо на глазах...

Экологический аргумент

«Количество изымаемых из торговли первоцветов с каждым годом уменьшается, - рассказала замначальника Управления правового обеспечения и координации инспекционного экологического конт­роля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Козлова. - Если в 2002 году изъяли примерно 4 млн. растений, в 2003 - 600 тыс., то в 2006 году было изъято всего 2,5 тыс.». Дело не в том, что нарушителей закона стало меньше. Главная причина проста: в Подмосковье практически не осталось растений (цикламенов, примул, ландышей, «ночных фиалок», купавниц и ятрышников), занесенных в Красную книгу.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//В мире

Трамп поддержал возвращение России в G8

Трамп поддержал возвращение России в G8

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о возращении формата "Большой восьмёрки" с участием России. По его словам, это будет целесообразное решение.

//Новости партнеров

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Говорят, что...

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

Из-за активного противодействия США строительству газопровода «Северный поток – 2» в ЕС может начаться газовый кризис. Дело в том, что Киев, глядя на поддержку Вашингтона, всячески затягивает продление договора между «Газпромом» и Украиной о транзите газа после 1 января 2020 года.

//Говорят, что...

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Встреча 19 августа Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента заставила Лондон и Вашингтон нервничать. Единый западный фронт против России рушится – в Париже открыто обсуждают контуры возможной дипломатической сделки с Кремлём.

//Здоровье

Белок в моче – не всегда заболевание

Белок в моче – не всегда заболевание

Проводя общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
4

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
5

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры