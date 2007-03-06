«Сумчатые» пассажиры

Для дебюта я купил на рынке десять красиво упакованных дам­ских кошелечков. По 40 рублей за штуку. И вошел в вагон на станции «Текстильщики».

- Господа! - надсаживался я, перекрывая грохот и скрежет метровагона. - Отличный подарок любимой в день 8 Марта! Кошелек из кожи индийской игуаны! С удобным отделением для мелочи! Рекламная акция! Цена всего 150 рублей!

Проехал от «Текстильщиков» до «Волгоградского проспекта» три раза. Заметно охрип. Диапазон пассажир­ских реакций был широким. Основная масса народу дремала. Прилично одетые молодые люди провожали меня презрительными взглядами и смешками. Несколько тетушек забальзаковского возраста пожелали взглянуть на товар по­ближе - два кошелька у меня купили (с пояснениями: «для внучки»). В дверях профессорского вида господин шепотом разъяснил мне на ухо, чтобы впредь я врал более правдоподобно. Мол, никаких индий­ских игуан в природе не сущест­вует, за это он ручается как зоолог.

Наконец на станции ко мне подвалил дядька с объемным баулом и без лишних предисловий спросил:

- Ты кто такой? В рыло захотел? Проваливай подобру-поздорову.

Познакомились. Сергеич, узнав, что я журналист, а не конкурент, заметно смягчился. Поднялись на поверхность - попить чаю.

Тут старый «коробейный» волк и разъяснил мне кое-какие тонкости своей работы.

- Конечно, впариваю я лохам низкосортицу с рынков. Народ у нас такой - на дешевку часто клюет, хотя и подозревает, что это лажа. Но жадность, она ведь вперед нас родилась.

Поодиночке «сумчатые» давно не работают - только под «крышей». «Залетных» вроде меня выкидывают без разговоров. Отстежка ментам и метрополитеновцам? Это забота «крыши», а не конкретного работника.

- С милицией есть один негласный договор: если у них усиление - матч футбольный или, не дай бог, террористов ловят, - значит, и у нас выходной. Чтобы не путались под ногами с сумищами. Я раз сунулся, деньги нужны были позарез, так тут же нарвался на товарища в штатском. Снял с меня три сотни рэ. Я говорю: а за что, собственно? Он аж заулыбался: за работу без кассового аппарата, говорит! Ну не сволочь, а?

Вообще «коробейники» нарушают кучу статей Административного кодекса. Торгуют без кассы, лицензии, сертификатов и накладных на товар, без медицинских книжек и, разумеется, в антисанитарных условиях. Налогов опять-таки не платят. И - обязательный договор с начальством: если попался - ври напропалую, коси под идиота. Типа нашел товарец под забором, чего добру пропадать, начальник!..

Сочувствую: нервная работа. Сколько же в месяц получается? На жизнь хватает, признается Сергеич, бывает, и по двадцать тысяч за месяц делаю. При этом не сижу «с восьми до пяти», работаю не в час пик, а когда попросторнее, и часов по пять в день. Разве плохо?

- А с кошельками моими чего теперь делать? - спрашиваю.

- Почем брал это дерьмо, рублей по 30? Ладно, забираю по полтиннику и - чтобы я тебя больше не видел. Лады?

Разве я мог отказаться?