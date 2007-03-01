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Вам звонят – откройте кошелек!

В сетях МГТС: иной раз лучше помолчать, чем говорить…

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ  ]

Вам звонят – откройте кошелек!
Ни в одном другом регионе России, кроме Москвы, связисты не решились поднять цены по максимуму

 

 Итак, что же мы имеем? Теперь пользоваться городским телефоном мы сможем по любому из трех тарифов на выбор. Выбор, правда, странный... «Безлимитный» за 380 рублей, «комбинированный» - 229 рэ (включая 370 минут разговоров в месяц, все остальное - по 23 копейки за минуту) и «повременный» - 125 рублей «за абонентскую линию» плюс 28 копеек за минуту общения. Руководство МГТС имело полное право использовать законодательную тарифную «вилку» и установить плату ниже максимальной, но, вероятно, решило: а зачем брать меньше, если разрешается взять больше? Монополист подобен нахальному ребенку: у обоих любимое слово - «дай!»...

 Может быть, столичный оператор связи терпит колоссальные убытки от нас, телефонных балаболок? Или не имеет достаточных средств на развитие своих сетей? Или сотрудникам лет десять не поднимались нищенские зарплаты? Отнюдь. По данным самого ОАО МГТС, по итогам работы в 2006 году рентабельность предприятия составила 38%. Причем 70% доходов - наши с вами денежки, те самые 200 рублей, которые мы платили еще месяц назад за месячную «безлимитность». Да и доходы сотрудников МГТС, по сведениям «Аргументов неделi», вполне сравнимы с доходами банков­ских служащих.

 Всем абонентам в Москве МГТС разослала телефонные «письма счастья». В которых кроме прочего указано, что тех, кто самостоятельно не определится с тарифным планом, автоматически посадят на «безлимитный». (Эксперты утверждают, что определившихся из 4 миллионов квартирных абонентов будет 7-10%, не более). Еще одно странное условие прозвучало со стороны телефонистов: перейти на другой тариф абонент сможет только один раз, и только до 1 мая сего года. После этого всякая тарифная «чехарда» прекращается. Навсегда. Претензии и пожелания не принимаются.

 Категорически против столь радикального повышения тарифов на связь выступил мэр Моск­вы Юрий Лужков. Он подчеркнул: «В первую очередь это ударит по малообеспеченным слоям населения Москвы и ветеранам». Градоначальник обратился к председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову с просьбой пересмотреть тарифы МГТС. В своем послании мэр также посетовал на незапланированные убытки городского бюджета. Ведь бюджет Москвы на 2007 год был принят в ноябре, а новые тарифы связистов утверждены только месяц спустя. Это прямо противоречит ст. 31 Бюджетного кодекса РФ. Теперь в городской казне на компенсации льготникам нужно будет дополнительно изыскать от 600 млн. до 1 млрд. рублей. Малообеспеченные горожане, как пообещал мэр, будут получать по 190 рублей компенсации ежемесячно, независимо от выбранного тарифа.

 На сторону московского градоначальника встал и глава Мининформсвязи Леонид Рейман. А депутаты Мосгордумы, предлагающие снизить безлимитный тариф с 380 до 280 рублей, официально высказали надежду на то, что у монополиста «проснется совесть». Как говорится, ждите ответа...

Аргументы депутата

Степан ОРЛОВ, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы:

 - Городские власти, депутаты в согласовании тарифов МГТС участия не принимали. Нас забыли пригласить. По закону, конечно, оператор связи не обязан согласовывать свои действия с местной властью - этим он и воспользовался. Мы считаем сумму в 380 рублей за безлимитный тариф явно завышенной. Письма нами отправлены в МГТС - с предложением сесть за стол переговоров, и председателю правительства России Фрадкову - с прось­бой разобраться, правомерны ли действия оператора-монополиста. Ответов пока нет, но я надеюсь на здравый смысл.

 

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