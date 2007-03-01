Переулок Булгакова и Кузнецова

Особый же уют этому переулку придает дом под номером 11. Точнее говоря, его оградка с маленькой калиточкой, чуть больше метра высотой. Иной раз посчастливится видеть, как кто-нибудь из обитателей дома нагнется и юркнет в калиточку. Есть примета – значит, этот день будет удачным.

А рядом с домиком с калиточкой стоит еще одна премилая построечка – дом №9. Он и вовсе деревянный, что для нынешней Москвы – редкость необычайная. Там в гостях у драматурга Ермолинского гостил писатель Михаил Булгаков. Гостил часто и подолгу, развлекаясь чем придется. Ермолинский вспоминал: «В сухой зимний денек, особенно когда солнечно было, Михаил Афанасьевич появлялся у меня. Я жил недалеко, в Мансуровском переулке, в небольшом деревянном доме. Перейдя Остоженку… можно было переулком спуститься к Москве-реке. Поэтому лыжи стояли у меня, и наша прогулка начиналась прямо из моего дома. Он оставлял свою зеленовато-серую доху до пят и из такого же американского медведя большую, налезавшую на уши ушанку, натягивал неизменный вязаный колпак, и мы, закрепивши лыжи уже во дворике дома, отправлялись в поход».

Накатавшись, приятели возвращались в Мансуровский. Булгаков гладил Таки-Тяпу (таксика Сергея Ермолинского), при необходимости осматривал, выстукивал Сергея Александровича (бывшая профессия врача с годами стала страстным увлечением) и, если было нужно, шел на Пречистенку, в аптеку (знал толк в лекарствах и любил их выбирать), после чего шел в полуподвал писать роман «Мастер и Маргарита».

В какой-то момент Михаилу Афанасьевичу стучали щеткой в потолок полуподвала, и писатель поднимался, чтобы закусить и выпить. Нередко за столом (в зимнее время – в доме, в летнее – в так называемом кафе «Нато Вачнадзе», устроенном в саду) Булгаков читал своим сотрапезникам свеженькие главы из романа. Как-то раз супруга Ермолинского поинтересовалась:

– Не нашего ли это дома подвал, Миша?