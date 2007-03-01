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Раковая опухоль на «легких» Москвы

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Раковая опухоль на «легких» Москвы

  На практике Лесной кодекс определил лишь самое общее решение проблемы. Дело в том, что до тех пор, пока не будет подписано постановление федерального правительства о том, какие именно территории должны находиться в ведении РФ, на них фактически может накладывать руки всяк, кому не лень. Как «Аргументам неделi» стало известно из своих источников, сейчас продолжается вырубка лесов в Подмосковье и самозахват земли под коттеджи и огороды. Причем в ужасающих масштабах. Еще бы: коммерческая стоимость защитного пояса (общая площадь 180 тыс. га) оценивается в 100 миллиардов долларов!

 Активнее всего «легкие» Москвы «обкусывают» в Одинцовском и Мытищинском, Ленинском и Пушкинском районах области. Если раньше речь шла о том, что за 15 лет город потерял 200 гектаров растительного защитного пояса, то теперь говорят уже о 250 гектарах! Из них 236,82 га занято под несанкционированную застройку.
 
 Жизненно необходимый лес «тает» у всех на глазах. Хуже всего то, что даже когда он станет федеральной собственностью, он по-прежнему будет под угрозой исчезновения. Дело в том, что в Лесном кодексе РФ есть статья, позволяющая использовать лесной фонд для культурно-оздоровительных целей. Но под эти цели можно подвести и строительство какой-нибудь дачи – которая, конечно, будет способствовать оздоровлению ее владельца. Только чем москвичи-то дышать будут?
 
Исторический аргумент
 
 Лесопарковый защитный пояс Москвы был создан в 1935 году. С 1960 по 2006 год уход за своими «легкими» полностью оплачивала столица. При этом был введен запрет на вырубку (кроме санитарной) и застройку. Органы местного самоуправления районов Подмосковья, не имея на то никакого права, выпускали постановления, по которым земля передавалась заявителям. 7,45 га бывшего лесозащитного пояса сегодня разошлись по частным рукам: у новых владельцев есть оформленные и зарегистрированные свидетельства на право бессрочного пользования землей. Эти участки городских «легких» вымерли навсегда.  

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