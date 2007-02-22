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Солдатенковская, она же Боткинская

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Солдатенковская, она же Боткинская

Одна из таких больниц – имени Боткина. Она открылась в 1910 году и поначалу называлась Солдатенковской. По причине вполне очевидной – средст­ва на ее основание дал купец-меценат Солдатенков. Она предназначалась для бесплатной медицинской помощи больным всех сословий. Но в 1920 году произошло одно из очередных абсурдных переименований – больница стала Боткинской. Притом что представители этого купеческого рода палец о палец не ударили для блага Солдатенковской больницы. Правда, Сергей Петрович Боткин был врачом, но и он не имел отношения к этой больнице. Хотя бы потому, что умер за двадцать лет до ее основания.

Тем не менее название Боткинская уже стало привычным. Это целый городок, построенный маститым архитектором Ивановым-Шицем (он, кстати, автор Купеческого клуба, нынешнего театра Ленком). Впоследствии городок дополнялся новыми зданиями, и сейчас тут собраны архитектурные творения всех эпох двадцатого столетия.

Главный же памятник – больничная церковь Косьмы и Дамиана. Она названа в честь покровителя основателя лечебницы, Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Кстати, это одна из первых больничных церк­вей, в которых после долгих лет советской власти вновь стали проходить службы.
 
А в 1990 году здесь был открыт скульптурный памятник Козьме Терентьевичу Солдатенкову. Кстати, и он тоже своей больницы не видал и физически к ее строительству причастен не был (в отличие, скажем, от Саввы Морозова, то и дело забиравшегося на леса строящегося в Камергерском переулке Художественного театра). Он скончался в 1901 году, но указал в завещании: «Оставляю Москве деньги на строительство больницы для всех бедных, проживающих в Москве, без различия званий, сословий и религий по имени Солдатенкова». По городу сразу же принялись носиться слухи – Солдатенков сумму на больницу не определил, а указал ее последним пунктом в завещании – дескать, на то, что сохранится от других пожертвований. Якобы точного размера состояния богач Козьма Терентьевич не знал.
 
Кстати, так получилось, что поблизости располагался центр московской бесшабашности – увеселительный Петровский парк с немалым числом ресторанов. И помимо «бедных, проживающих в Москве» сюда частенько привозили перебравших представителей московского купечества – им, в большинстве своем, был чужд здоровый образ жизни.

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