Солдатенковская, она же Боткинская
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Одна из таких больниц – имени Боткина. Она открылась в 1910 году и поначалу называлась Солдатенковской. По причине вполне очевидной – средства на ее основание дал купец-меценат Солдатенков. Она предназначалась для бесплатной медицинской помощи больным всех сословий. Но в 1920 году произошло одно из очередных абсурдных переименований – больница стала Боткинской. Притом что представители этого купеческого рода палец о палец не ударили для блага Солдатенковской больницы. Правда, Сергей Петрович Боткин был врачом, но и он не имел отношения к этой больнице. Хотя бы потому, что умер за двадцать лет до ее основания.
Тем не менее название Боткинская уже стало привычным. Это целый городок, построенный маститым архитектором Ивановым-Шицем (он, кстати, автор Купеческого клуба, нынешнего театра Ленком). Впоследствии городок дополнялся новыми зданиями, и сейчас тут собраны архитектурные творения всех эпох двадцатого столетия.
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