Сломаем пианино. Недорого

Самая распространенная проб­лема, связанная с большим мусором, – вынос его из квартиры. Здесь на помощь приходят специальные службы, которых в Москве достаточно много. За 1500 рублей старый диван или шкаф переедет из вашей квартиры на улицу. Лучше делать это в те дни (какие именно – узнайте у дворника), когда к вашему подъезду подъезжает специальный контейнер для крупногабаритного мусора. Если дадите водителю «на водку», он без лишних обсуждений поможет погрузить хлам – а потом свезет его на свалку.

Некоторые вещи целесообразно сдавать в металлолом. Например, чугунную ванну. По информации фирмы, занимающейся скупкой лома, чугунная ванна весит в среднем 70 кг, и выручить за нее можно 300–400 рублей. Правда, это выгодно только при наличии личного грузового транспорта или проживания в двух шагах от приемного пункта: иначе доставка обойдется в такую же сумму, если не дороже. Старые ванны также часто обретают вторую жизнь на дачах – в роли искусственных ведоемов.

Хорошим помощником выступает Интернет: многие люди сегодня нуждаются в старых холодильниках, плитах, микроволновках. Чаще всего старая техника требуется как источник запчастей – у многих дома стоят еще советские «агрегаты», детали к которым уже не производят. К тому же люди, готовые взять у вас «стариков», согласны, как правило, и самостоятельно забрать их из квартиры.

Сложнее всего дело обстоит с фортепиано. Новых хозяев старому, даже хорошему пианино найти не так-то просто – сегодня люди предпочитают покупать новые инструменты. Старые пианино не берут даже даром. К тому же все популярнее синтезаторы. Все это прибавляет работы бригадам, занимающимся утилизацией музыкальных инструментов. Стоимость «удовольствия» – 1200 рублей.



К сожалению, для фортепиано в нашем городе это самый распространенный вариант «окончания жизни».