Срубил щит – посади два новых

Борьба за чистоту рекламных рядов идет не первый год. И ведется она по своим законам. Так, проедет по Тверской в плохом настроении какой-нибудь важный столичный «щитовод» – все, жди плановую «вырубку». Спустя время в силу вступает другой закон: спилил щит – посади два новых.

Полная инвентаризация всех объектов наружной рекламы должна завершиться до 30 июня. Всего полгода дано чиновникам, чтобы проверить, не установлен ли рекламный щит самовольно, имеет ли рекламная перетяжка разрешительную документацию, и не закрывают ли они какой-нибудь памятник истории и культуры. «Реклама не должна нарушать художест­венный облик города, – считает председатель Комитета рекламы, информации и оформления г. Москвы Владимир Мака­ров. – Недавно, скажем, были сняты рекламные щиты с ограды парка Горького. А до этого они более 10 лет закрывали эти красивейшие кованые решетки». Также рекламную сетку стянули с дома № 12 на Тверской улице. Но это всего лишь показательные выступления.

«Я не думаю, что после принятия этого нового постановления рекламы в городе сразу станет на порядок меньше, – говорит депутат Мосгордумы Иван Новицкий. – Не надо забывать, что в 2007 году наружная реклама принесет в бюджет города как минимум 1 618 540 тыс. рублей».

Именно на этот факт, как правило, ссылаются и чиновники, и законодатели, когда отвечают на требование возмущенных москвичей уменьшить количество наружной рекламы. Не важно, что она отвлекает водителей, мешает воспринимать архитектурный облик столицы, загораживает действительно нужные вывески и номера домов – да и вообще, создает агрессивную городскую среду. Главное – реклама приносит деньги! Только одно «но»: согласно новой Концепции развития информационно-рекламного пространства Москвы, количество социальной рекламы на улицах города будет увеличено, и ей станут выделять лучшие места. Но ведь «социальные» щиты вывешиваются бесплатно! Где же деньги?

Социальная реклама будет приносить пользу, а не день­ги – утверждают чиновники. По их мнению, горожане мало информированы о программах правительства Москвы – и решить эту проблему поможет социальная реклама. Ой ли? Вот, например, много ли значимой и новой для себя информации вы можете почерпнуть из надписи на щите «Все на дороге равны», «Уступи дорогу», «Я родился в Год ребенка»? Чтобы получить достаточное представление о той же программе «Год ребенка», нужно прочитать изрядной толщины брошюру. А в одной фразе о ней нет никакого толка. Чем заниматься самопиаром, лучше бы власти сделали горожанам настоящий подарок: совсем сняли те щиты, на которых планируется повесить «социалку».

Увы, ни денег в бюджет, ни уменьшения количества бестолковой рекламы от новых постановлений столичного правительства москвичи не получат.

Аргумент статистики