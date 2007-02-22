Пробка не вывинчивается, а открывается «молнией»!

К ельн аж 20 лет назад (!) внедрил так называемые электронные системы управления для поиска парковочного места. Пользуясь этой системой, водитель самым коротким путем может добраться до близлежащего многоярусного гаража, в котором имеются свободные места. Найти парковку помогают более 300 размещенных по городу элект­ронных табло и указателей проезда. Ориентироваться по ним легко, информацию они передают самую актуальную

(с учетом пробок, ремонтных работ и других затруднений) – и в случае необходимости предлагают альтернативный маршрут. Задача этой системы – избавить водителя от необходимости кружить по улицам и переулочкам в поисках свободного места или парковаться на проезжей части, блокируя тем самым движение. Впрочем, в Германии желающих бросать автомобиль где попало немного, ведь парковка в неположенном месте может закончиться не только внушительным штрафом, но и эвакуацией.

Одна из самых распространенных причин пробок в Кельне – ремонтные работы на дорогах, которых проводится в общей сложности более 12 тысяч в год. Информация о подобных затруднениях доступна в Интернете, в СМИ, на многочисленных предупредительных указателях.