Пробка не вывинчивается, а открывается «молнией»!
Пробки: зарубежный опыт
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЕВА ]
(с учетом пробок, ремонтных работ и других затруднений) – и в случае необходимости предлагают альтернативный маршрут. Задача этой системы – избавить водителя от необходимости кружить по улицам и переулочкам в поисках свободного места или парковаться на проезжей части, блокируя тем самым движение. Впрочем, в Германии желающих бросать автомобиль где попало немного, ведь парковка в неположенном месте может закончиться не только внушительным штрафом, но и эвакуацией.
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