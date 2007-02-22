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Пробка не вывинчивается, а открывается «молнией»!

Пробки: зарубежный опыт

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЕВА ]

Пробка не вывинчивается, а открывается «молнией»!
Кельн аж 20 лет назад (!) внедрил так называемые электронные системы управления для поиска парковочного места. Пользуясь этой системой, водитель самым коротким путем может добраться до близлежащего многоярусного гаража, в котором имеются свободные места. Найти парковку помогают более 300 размещенных по городу элект­ронных табло и указателей проезда. Ориентироваться по ним легко, информацию они передают самую актуальную
(с учетом пробок, ремонтных работ и других затруднений) – и в случае необходимости предлагают альтернативный маршрут. Задача этой системы – избавить водителя от необходимости кружить по улицам и переулочкам в поисках свободного места или парковаться на проезжей части, блокируя тем самым движение. Впрочем, в Германии желающих бросать автомобиль где попало немного, ведь парковка в неположенном месте может закончиться не только внушительным штрафом, но и эвакуацией. 
 
Одна из самых распространенных причин пробок в Кельне – ремонтные работы на дорогах, которых проводится в общей сложности более 12 тысяч в год. Информация о подобных затруднениях доступна в Интернете, в СМИ, на многочисленных предупредительных указателях.
 
И что самое, пожалуй, для Москвы удивительное: с пробками помогает справляться... культура вождения. Например, перестроение из двух полос в одну осуществляется по так называемому принципу «Reissverschluss» («застежка-­молния»). В поток машин, движущихся по свободной полосе, постепенно вливается поток из полосы с препятствием. При этом едущие по свободной полосе легковушки, джипы и грузовики перестраивающимся машинам не мешают – и, заранее притормаживая, пропускают вперед поочередно по одному автомобилю.

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