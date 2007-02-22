Работники крахмала
Расклейка объявлений на заборах – бессмертный бизнес!
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]
Чтобы устроиться в «фирму по оказанию информационных услуг населению» (так помпезно именуется контора по расклейке объявлений), жалоблю слезной историей ее директора, кругленького дядьку лет пятидесяти с аккуратным брюшком и розовой плешью. Легенда такая: уволен по сокращению штатов, дома – безработная жена, ребенок-дошколенок и две собаки. И все жрать… пардон, кушать хочут! Суровость сходит с лица директора – оказывается, у него тоже есть собака. Свои люди, договоримся!
Впрочем, он с ходу честно предупреждает: чтобы за месяц заработать по максимуму (это 6–7 тысяч рублей), придется побегать. И забыть об обедах и перекурах. Зарплата в конце месяца, в виде процентов от числа людей, позвонивших по расклеенным мной «объявам». Мне присваивается личный номер «49», который я должен самостоятельно надписать на обороте каждого объявления. По этому номеру и будет начисляться моя зарплата.
Директор выдает мне пухлую пачку объявлений, зазывающих граждан на курсы английского языка. Вдобавок получаю упаковку крахмала. Его надо сварить в кастрюле, получится клей – клещами не отдерешь. На карте района подробно очерчивается мой участок. Свободен? Нет, чего-то еще мнется директор…
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