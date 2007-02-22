Гори оно синим пламенем

В конце января во время пожара на Мытищинском строительном рынке, расположенном в деревне Вешки, заживо сгорели восемь человек – гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана. Еще троих пострадавших удалось спасти, с ожогами различной степени тяжести их доставили в подмосковные больницы. Как установили эксперты, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного строящегося торгового комплекса, где располагались кровати рабочих. Несмотря на то что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», эксперты Подмосковного МЧС уверены: это поджог.

Рынки в последнее время стали гореть уж слишком часто. Пожары – как правило, результат криминального передела. Торговые площади – лакомый кусочек, учитывая, что количество рынков в столице сокращается, а желающих отовариться по дешевке москвичей не уменьшается. Если раньше преступники предпочитали воздействовать на первоначальных владельцев собственности через их семьи (угрожали им, брали в заложники), то в последний год тактика изменилась. Теперь те бандиты, которые хотят заполучить чужую территорию по бросовой цене, а то и бесплатно, предпочитают портить владельцам здания и репутацию, выжигая себе путь огнем.

«Крупные пожары на строительных рынках никогда не бывают случайностью, – рассказал источник «АН» в МЧС Московской области. – Что может быть проще, чем попросить за тысячу рублей какого-нибудь подростка или местного бомжа бросить в окно бутылку с зажигательной смесью? На строительном рынке огонь распространяется моментально. Пожарные иной раз приезжают уже на пепелище. Найти поджигателя и доказать, кто именно был заказчиком, практически невозможно».

На серию поджогов столичные власти отреагировали по-своему. Борьба за цивилизованную торговлю развернулась с новой силой, но уже под лозунгом борьбы с криминалом. Было принято решение о закрытии Черкизовского рынка. На других рынках вот уже несколько месяцев идут регулярные проверки, совместно организуемые Госсанэпиднадзором и милицией. За малейшие нарушения деятельность рынков приостанавливают. На некоторых из них было заменено руководство.

А в Подмосковье власти пообещали ликвидировать 15 рынков. Работа одного из них – «Левый берег плюс» в Химках – недавно была приостановлена по решению суда. Однако директор предприятия Юрий Миронов считает, что вопрос о закрытии рынка решался незаконно, и нарушение санитарных норм – якобы лишь предлог, хотя на самом деле речь идет о переделе собственности. По его мнению, местные санитарные службы, подосланные конкурентами, были необъективны. С ним согласны и эксперты из Ассоциации строителей России.

Кроме того, по слухам, к истории с пожаром на Мытищинском рынке тоже причастны чиновники: ответственные лица за «откат» дали торговать одним предпринимателям, а потом поняли, что продешевили, поскольку появились новые желающие «держать» торговлю на рынке, – и начали требовать «добавки». Первые владельцы не согласились.

И полетела в окно гастрабайтеров бутылка с зажигательной смесью...

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