Гори оно синим пламенем
Кому выгодны пожары на столичных строительных рынках?
№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]
В ноябре на рынке на Дмитровском шоссе выгорело 250 кв. метров, в декабре на рынке «Черная грязь» на 33-м километре Ленинградского шоссе площадь возгорания составила 300 кв. метров. А в октябре прошлого года в Пушкинском районе пожар уничтожил большую часть строительного рынка в поселке Тарасовка, расположенного в 10 километрах от МКАД. То, что это был поджог, эксперты установили сразу: рынок заполыхал одновременно в нескольких местах из-за перерезанной электропроводки. В УВД Пушкинского района рассказали, что на этот лакомый кусок уже давно заглядывались конкурирующие между собой бизнесмены и местные бандиты. «Не доставайся ж ты никому!» - порешили они. Были и другие «отягчающие» обстоятельства: дешевый по определению строительный рынок соседствовал с комплексом не самых «бюджетных» гипермаркетов, которым лишний конкурент, очевидно, мешал.
И полетела в окно гастрабайтеров бутылка с зажигательной смесью...
В ноябре на рынке на Дмитровском шоссе выгорело 250 кв. метров, в декабре на рынке «Черная грязь» на 33-м километре Ленинградского шоссе площадь возгорания составила 300 кв. метров. А в октябре прошлого года в Пушкинском районе пожар уничтожил большую часть строительного рынка в поселке Тарасовка, расположенного в 10 километрах от МКАД. То, что это был поджог, эксперты установили сразу: рынок заполыхал одновременно в нескольких местах из-за перерезанной электропроводки. В УВД Пушкинского района рассказали, что на этот лакомый кусок уже давно заглядывались конкурирующие между собой бизнесмены и местные бандиты. «Не доставайся ж ты никому!» - порешили они. Были и другие «отягчающие» обстоятельства: дешевый по определению строительный рынок соседствовал с комплексом не самых «бюджетных» гипермаркетов, которым лишний конкурент, очевидно, мешал.
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