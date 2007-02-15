«Легкое» метро вместо трамвая

Удивительно то, как отреагировали на ситуацию с проб­ками жители Сан-­Франциско. Они создали неофициальную организацию «Casual Carpool», члены которой приглашают других горожан воспользоваться их услугами, чтобы вместе ездить на работу или по делам. Таким образом, меры, предлагаемые городской администрацией, поддержали граждане: в Сан-Франциско созданы специальные «Carpool Lanes» – полосы, ездить по которым могут только водители с пассажирами. Движение по этим полосам идет значительно быстрее, чем по обычным.

С другой стороны, главные достопримечательности города – знаменитые длинные мосты и исторические трамваи – превратились в транспортные проблемы. На крупных мостах Сан-Франциско (их в городе восемь) машины движутся очень медленно. В 2004 году плату за одноразовый переезд увеличили в два раза – с 2 до 4 долларов (что, кстати, косвенно помогло увеличить привлекательность «CasualCarpool»). Также здесь начали работать эвакуаторы, которые отслеживают ситуацию на мостах и помогают быстро восстанавливать движение, если происходит ДТП.

А знаменитые трамваи, которые ходят в городе с позапрошлого века, вообще за общественный транспорт не держат. Поезд­ка на нем стоит 5 долларов без пересадки. Трамваи должна заменить система легкого наземного метро. Причем его прокладывают в первую очередь через бедные районы – что в будущем должно обеспечить их экономическое возрождение.