«Легкое» метро вместо трамвая
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Артем ЗАГОРОДНОВ, Сан-Франциско – Москва ]
Удивительно то, как отреагировали на ситуацию с пробками жители Сан-Франциско. Они создали неофициальную организацию «Casual Carpool», члены которой приглашают других горожан воспользоваться их услугами, чтобы вместе ездить на работу или по делам. Таким образом, меры, предлагаемые городской администрацией, поддержали граждане: в Сан-Франциско созданы специальные «Carpool Lanes» – полосы, ездить по которым могут только водители с пассажирами. Движение по этим полосам идет значительно быстрее, чем по обычным.
С другой стороны, главные достопримечательности города – знаменитые длинные мосты и исторические трамваи – превратились в транспортные проблемы. На крупных мостах Сан-Франциско (их в городе восемь) машины движутся очень медленно. В 2004 году плату за одноразовый переезд увеличили в два раза – с 2 до 4 долларов (что, кстати, косвенно помогло увеличить привлекательность «CasualCarpool»). Также здесь начали работать эвакуаторы, которые отслеживают ситуацию на мостах и помогают быстро восстанавливать движение, если происходит ДТП.
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