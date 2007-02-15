В театре пока некомфортно

- Мои спектакли идут в самых разных театрах: в «Табакерке», в Театре сатиры, театре Моссовета, театре Российской армии, на сцене Театри­ума на Серпуховской, в Вахтанговском... Сейчас репетирую в Малом. Естественно, я не понаслышке знаю о театральной жизни Москвы. И мне в ней не хватает какой-то хорошей клубной жизни...

Во всем мире после спектакля зрители могут посидеть в кафе или в буфетике, обсудить премьеру. Не выключается свет, не закрываются двери, билетеры не выгоняют людей из зала на улицу, как это сейчас делается в нашей холодной Москве. Ведь некоторые, я уверен, хотели бы еще посидеть, поболтать, купить свежие журналы, книги, видеокассеты. Хотели бы выпить чашечку кофе, встретиться с кем-то глазами, может быть, по­знакомиться... Может, кто-то кого-­то потом пригласит на следующий спектакль или просто погулять и посидеть в ресторанчике. Москва – огромный мегаполис, в котором полно одиноких людей. На Западе театр – это средство коммуникации и просветительский центр. Я думаю, потихонечку и мы к этому придем.

Зритель сейчас вернулся в театр, и нужно, чтобы ему там было комфорт­но. Обязательно должно быть много зеркал, чтобы человек мог спокойно посмотреть на себя. Ужасно, когда гардеробщицы не принимают обувь, если женщина переобула туфельки. Туалеты – это вообще моя боль!



Я бы сегодня перефразировал нашего великого Константина Сергеевича и сказал, извините, что театр начинается с туалета! Ну и, конечно, необходим разброс цен в буфетах. Помимо эксклюзива из каких-нибудь там заморских омаров должны быть доступные всем маленькие канапе.