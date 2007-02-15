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Закон о большой московской нужде

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Закон о большой московской нужде

Департамент земельных ресурсов Москвы подготовил проект Постановления столичного правительства «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы по вопросам, касающимся изъятия земельных участков». По сути, этот документ позволит отнимать земельные участки у законных собственников, если этого захотят городские власти. Совершаться такие беззакония будут под прикрытием того, что, дескать, городу нужно развиваться, а участки некоторых собственников этому мешают. Поэтому их владения нужно снести, а на их месте построить объекты инфраструктуры.
 
Порядок изъятия земли, если проект утвердят, будет таков. Сначала соответствующее решение принимает правительство Москвы. После этого Департамент земельных ресурсов направляет извещение собственнику участка и передает экземпляр решения в отделение Росрегистрации.

И все – земля уже не ваша. Дальше – разговоры о компенсации. (Впрочем, она – по закону – должна будет выплачиваться по рыночным ценам.)
 
Сегодня процедура изъятия земель у горожан регламентируется не москов­ским законодательством, а федеральным Гражданским кодексом (ГК). Согласно ГК РФ, изъять землю у собственника очень непросто. Власти должны оповестить владельца участка за год до изъятия и издать соответствующее постановление. При этом выкуп участка возможен лишь с согласия собственника. То есть только по истечении года владелец может отказаться от предложенной суммы и начать судебную тяжбу. Более того, в Земельном кодексе РФ (статья 49) дается список госнужд, позволяющих изъять землю. Случиться это может лишь при исключительных обстоятельствах: выполнение международных обязательств РФ, размещение атомных и энергетических объектов, объектов обороны, транспорта, инженерной инфраструктуры... О жилищном строительстве, которое хотят сделать одним из оснований для изъятия в Москве, ничего не говорится!
 
Очевидно, что данный проект защищает не интересы москвичей, а интересы чиновников. К сожалению, шансы выйти в свет у проекта очень высоки.

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