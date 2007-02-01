Пристанище увядающего аристократизма

Собственно, этим «Студенец» и привлекателен. Очарованием упадка. Парк, который еще, кажется, совсем недавно был ухоженным, цветущим и заполненным толпами праздных отдыхающих, сегодня тихо умирает. Покидает нас величественно и красиво. Надломанные ветки, полуразвалившиеся скамейки, какие-­то тряпки, запутавшиеся в кронах деревьев. И все это – в парке с регулярной планировкой, с геометрически выверенными прудами, с крутыми романтическими мостиками. Аристократизм этого парка виден невооруженным глазом, и сколько тряпок ни повесь – он никуда не денется.

Здесь прогуливаются мамаши при колясках, пожилые люди, небогатые любители спиртного. В основном – жители окрестных домов. Все тихо, мирно, без конфликтов.

Трудно представить себе, что после войны 1812 года, когда «Студенец» принадлежал Арсению Закревскому, здесь все было иначе. Арсений Андреевич, министр внутренних дел, хлебосол и любитель шумных развлечений, устраивал в «Студенце» шикарные приемы. Современник Александр Булгаков, например, давал отчет в одном из писем: «Весь вчерашний день провел я у Закревского. Обедало человек с 30… Пили здоровье Лидиньки, поиграли кто во что горазд. Пили чай на Лидином острову, потом пошли в дом, и начался бал… Ездили на иллюминированных лодках, объехали все иллюминации, ужинали. Время было так хорошо, что мы из дому пошли пешком до заставы. Славно повеселились».

Кроме того, этот парк славился незаурядными подземными ключами. Михаил Загоскин вспоминал о своем батюшке: «Любимыми прогулками его были: Воробьевы горы, Петровский парк, Сокольники и дача «Студенец», на последнюю он ездил единственно с целью напиться знаменитой холодной, ключевой, трехгорной воды».

Но недолго продолжалась слава «Студенца». Закревский отошел от дел, поиздержался и продал свою недвижимость предпринимателям Демидовым. А затем она и вовсе перешла к Обществу садоводства. Разумеется, светская жизнь там прекратилась.

Далее – советский ренессанс и нынешнее благородное и аристократическое вымирание. Которое лишь на руку окрестным жителям и приезжающим сюда любителям романтики.