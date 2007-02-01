Подвези соседа – сократи пробку!

Не дремлют и итальянские светские власти. За парковку в неположенном месте нарушитель обязан заплатить штраф от 30 до 150 евро. Причем полицейские очень принципиальны: за один намек на взятку можно загреметь в тюрьму. Но штрафы – не единственный способ. К борьбе с пробками привлечены и ученые: несколько лет назад на улицах Милана появились «умные» светофоры. Они сами изменяют продолжительность кра­с­ного и зеленого сигналов в зависимости от плотности потока машин на перекрестке. Светофор оснащен системой анализа загруженности дорог, которая приспосабливается к различным ситуациям на дороге. И городским властям установка «умного» светофора обходится дешевле, чем обычного.

Борьба с заторами на дорогах Милана совмещается с заботой об окружающей среде. Власти периодически объявляют «дни чистого воздуха», предлагая горожанам в выходные пересесть на велосипеды. Благо, пункты проката двухколесного транспорта встречаются в Италии на каждом шагу. Велосипед можно взять за 10 евро в сутки. В некоторые дни в центр Милана пускают машины только на газовом топливе, а иногда проезд по «сердцу» города разрешен только автомобилям стандартом не ниже Евро­-4.

В другом итальянском мегаполисе – Риме – сейчас проходит акция «Подвези соседа». Горожанам предлагается подвозить друг друга на работу. Меньше автомобилей – меньше пробок. Желающие поучаст­вовать в акции должны зарегистрироваться в Интернете в специальной базе данных, чтобы соседи могли воспользоваться их услугами. К тому же в Риме недавно было налажено движение пассажирских паромов по реке Тибр, что несколько разгрузило автотрассы. В Москве об организации речного транспорта говорят давно – но дальше разговоров дело пока не пошло.

Аргумент статистики

Италия занимает 16-е место в мире по протяженности автодорог. Там самое большое в мире количество автомашин на душу населения (2-3 автомобиля на семью). 10% автодорог в Италии платные. Автотранспортом осуществляется 80% грузовых и 90% пассажирских перевозок в стране.