Голый лед одели в химикаты

Несмотря на все эти нарекания, от применения ХКМ полностью не отказались. По-прежнему в ходу и другие, как показал опыт прошлых лет, небезопасные реагенты: СБГ (средство борьбы с гололедом), ХК (хлористый кальций) и ХКХМ (комплекс солей калия и магния). Также в этом году решено применять и новые химикаты – реагенты отечественного производства – Биодор и ЭСБГ (усовершенствованное СБГ). По официальным данным, они прошли испытания на экологическую безопасность. «Оба реагента рекомендованы для всех видов дорожного покрытия, – утверждает директор Гильдии экологов Вячеслав Паньков. – Они не вредят почве и растительности, оказывают минимальное влияние на человека. Новые реагенты не портят обувь и не разъедают лапы животных». Помните, про ХКМ тоже рассказывали, что он безвреден?
Автомобилисты уже недовольны новыми реагентами. «Не знаю, что льют этой зимой, но обычный омыватель для стекла V-30 с этим не справляется, – возмущается автомобилист с 25-летним стажем Михаил Сырой. – Приходится останавливаться и оттирать реагент с лобового стекла и зеркал вручную. Реагенты разъедают и резину. Обратите внимание: шины покрыты коркой из химикатов. Я мою машину сам: после того как начали лить реагенты, оттирать с нее грязь стало на порядок сложнее. А запах химикатов? Он преследует всех автомобилистов, стоит только приоткрыть окошко!»
У вас снова обострение астмы? Не удивляйтесь. Обычный для Москвы случай. После того как начали применять реагенты, количество больных с обострением хронических заболеваний легких увеличилось. В этом году врачи скорой помощи уже зафиксировали несколько страшных случаев, связанных с реагентами. Дети играли в снегу, по которому был рассыпан реагент. В результате на руках и на лице у них выступили сильные ожоги!
На это коммунальщики только разводят руками: говорить, насколько тот или иной новый химикат оправдал их ожидания, можно только по окончании зимнего сезона – то есть после того как здоровье, одежда, обувь, автомобили и домашние животные москвичей пострадают по полной программе.
Аргумент городских властей
«В ноябре-декабре 2006 года и начале января текущего года из-за аномально теплой погоды реагенты почти не использовались, что привело к их накоплению, - говорит руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артур Кескинов. - Теперь график поставок реагентов будет корректироваться в зависимости от изменений погоды. При наличии излишних средств, предназначенных для закупки реагентов, будем решать, куда их направить». Сэкономленные деньги, скорее всего, пустят на ремонт дорог.