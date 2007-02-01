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Голый лед одели в химикаты

Москвичи! Не покупайте дорогую зимнюю обувь!

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Голый лед одели в химикаты
На борьбу со снегом и гололедом вышло более 9 тысяч единиц снегоуборочной техники

 

Всем памятны старые проблемы, связанные с применением реагента. В прошлом году на столичных дорогах использовался в основном ХКМ (хлористый кальций модифицированный). Главный его грех: он очень едкий. Разъедает одежду и обувь. Достается и лапам кошек и собак. От ХКМ медленно ржавеют днища и кузова автомобилей. По данным столичного ГИБДД, хлористый кальций даже стал причиной аварий! После применения этого реагента на дороге образуется скользкая пленка. Машина не может как следует на ней тормозить. Результат – ДТП. Экологи уверены: если ХКМ распылять правильно (то есть равномерно и выверенными дозами), такого эффекта быть не должно. Так кто же уследит за каждой машиной, разбрасывающей по городским улицам реагент?

 
Несмотря на все эти нарекания, от применения ХКМ полностью не отказались. По-прежнему в ходу и другие, как показал опыт прош­лых лет, небезопасные реагенты: СБГ (средство борьбы с гололедом), ХК (хлористый кальций) и ХКХМ (комплекс солей калия и магния). Также в этом году решено применять и новые химикаты – реагенты отечественного производства – Биодор и ЭСБГ (усовершенствованное СБГ). По официальным данным, они прошли испытания на экологическую безопасность. «Оба реагента рекомендованы для всех видов дорожного покрытия, – утверждает директор Гильдии экологов Вячеслав Паньков. – Они не вредят почве и растительности, оказывают минимальное влияние на человека. Новые реагенты не портят обувь и не разъедают лапы животных». Помните, про ХКМ тоже рассказывали, что он безвреден?
 
Автомобилисты уже недовольны новыми реагентами. «Не знаю, что льют этой зимой, но обычный омыватель для стекла V-30 с этим не справляется, – возмущается автомобилист с 25-летним стажем Михаил Сырой. – Приходится останавливаться и оттирать реагент с лобового стекла и зеркал вручную. Реагенты разъедают и резину. Обратите внимание: шины покрыты коркой из химикатов. Я мою машину сам: после того как начали лить реагенты, оттирать с нее грязь стало на порядок сложнее. А запах химикатов? Он преследует всех автомобилистов, стоит только приоткрыть окошко!»
 
У вас снова обострение астмы? Не удивляйтесь. Обычный для Москвы случай. После того как начали применять реагенты, количество больных с обострением хронических заболеваний легких увеличилось. В этом году врачи скорой помощи уже зафиксировали несколько страшных случаев, связанных с реагентами. Дети играли в снегу, по которому был рассыпан реагент. В результате на руках и на лице у них выступили сильные ожоги!
 
На это коммунальщики только разводят руками: говорить, насколько тот или иной новый химикат оправдал их ожидания, можно только по окончании зимнего сезона – то есть после того как здоровье, одежда, обувь, автомобили и домашние животные москвичей пострадают по полной программе.
 
Аргумент городских властей
 
«В ноябре-декабре 2006 года и начале января текущего года из-за аномально теплой погоды реагенты почти не использовались, что привело к их накоплению, - говорит руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артур Кескинов. - Теперь график поставок реагентов будет корректироваться в зависимости от изменений погоды. При наличии излишних средств, предназначенных для закупки реагентов, будем решать, куда их направить». Сэкономленные деньги, скорее всего, пустят на ремонт дорог.

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