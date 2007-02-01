Традиционное сочинение в прошлом

Русский язык в форме ЕГЭ этой весной школьники будут сдавать в обязательном порядке. Литература тоже останется обязательным экзаменом, но форму, в которой ее сдавать, можно выбрать: либо ЕГЭ, либо устное испытание, либо письменное. Жаль, но это нововведение предполагает, что большинство московских школьников не будут писать традиционное выпускное сочинение с отдельной оценкой по русскому и литературе... По выбору ученика «единый» также разрешается сдавать по математике, физике, литературе, химии, биологии, географии, истории России, обществознанию, английскому языку и информатике.

К сдаче ЕГЭ допускаются не только одиннадцатиклассники (для них испытания проводятся в июне). Для выпускников прошлых лет и абитуриентов нынешнего года, не сдававших ЕГЭ в школе, – тоже проводится «единый», но уже в июле. Дважды сдавать гос­экзамен за один «вступительный сезон» запрещается. На прилавках книжных магазинов сейчас появилось множество разных пособий для подготовки к ЕГЭ. Не дайте себя обмануть. Покупайте материалы только тех издательств, которые официально имеют право публиковать материалы для госэкзамена, а именно: ФГУП «Просвещение», издательский центр «Вентана – Граф», ООО «Интеллект-Центр», ЗАО «1С». В остальных пособиях множество ошибок. К тому же никто не гарантирует, что задания из других книг действительно похожи на настоящие материалы ЕГЭ. Дополнительную информацию о госэкзамене в Москве можно получить на интернетсайтах: www. mosedu. ru (раздел «Ученик»), www.educom.ru (раздел «Диалог»), www.ege.edu.ru, www. fipi. ru. Кроме того, выпускников, абитуриентов и их родителей консультируют (в том числе по телефону) в Информационноресурсных центрах окружных управлений образования. Контактную информацию можно получить через столичный Департамент образования. Напоминаем... ЕГЭ - экспериментальный экзамен, который позволяет убить сразу двух зайцев: пройти школьные выпускные и вузовские вступительные испытания. От обычных экзаменов «единый» отличается тем, что задания составляются по общероссийской программе и их проверяют незнакомые ученику преподаватели. Экзаменационные работы состоят из трех частей: в первом разделе нужно выбрать вариант ответа из четырех предложенных, во втором ответить кратко (несколькими словами или числом), в последнем написать развернутое обоснование или сочинение-рассуждение. Оценка выставляется по 100-балльной шкале - и затем переводится в привычные отметки в зависимости от того, насколько успешно сдали экзамен все дети в стране.