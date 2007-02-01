Марина Хлебникова хочет стать президентом…

- По количеству музеев Москва не уступает Парижу или Риму. Но попробуйте заманить туда ребенка! Вереницы стеклянных шкафов, на которые нельзя дышать, экспонаты, до которых не дай бог дотронуться, стулья, на которые не присесть. Летом мы ездили с дочкой в подмосковную музей-усадьбу Тютчева «Мураново», так нас оттуда чуть ли «за шкирку» не вывели, потому что она, во-первых, все время подпрыгивала, хихикала и задавала много вопросов, а во-вторых, пыталась играть с бархатной бахромой старинной скатерти. Нас не выставили с позором только потому, что узнали. В Европе с каждым годом все больше музеев, предназначенных специально для младших школьников. Там с экспонатами можно играть.

В прошлом году я возила Нику в Финляндию. Там я поняла, что, когда женщина становится президентом, все мамы в стране могут спать спокойно. Чего только не напридумывали финны для своих счастливых отпрысков! Я полдня не могла вывести Нику из музея Муми-троллей. Смешно, но, честно говоря, и самой не хотелось оттуда уходить.

Есть и еще одна серьезная проблема. От Бутова все столичные детские радости – театры, музеи, катки – очень далеко. Это ужасно несправедливо и неправильно! В каждом районе должны быть свои детский театр, спортивный центр, игровые комнаты и площадки, где ребенок может попрыгать на батуте, поиграть, попеть песен в караоке, порисовать. Да и в центре Москвы я не знаю ни одного хорошего детского клуба, где могли бы повеселиться ребята от 3 до 10. А при словах «детское кафе» все сразу представляют Макдоналдс. Ну неужели нельзя открыть заведение более умное и веселое, с едой, менее вредной для желудка?

Конечно, детские музеи и площадки сегодня не приносят прибыли и даже не окупаются. Но я лично решила: как только на меня свалится приличная сумма, первой открою детский центр в своем богом забытом Бутове. Ищу инвесторов – так и напишите! И если мне не светит стать президентом страны, как знаменитой финке, то, возможно, я стану хотя бы президентом детского клуба.