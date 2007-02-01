Малоимущих ждет долговая яма

Но на практике такие правила делают льготников практически беззащитными в любой сложной ситуации. Например, получатель субсидии – старый человек, и не может ежемесячно ходить за деньгами в банк. По данным столичного Департамента соцзащиты населения, в столице таковых 657 тыс. человек. Деньги на дом им доставляет почтальон. Несмотря на то что на пороге уже февраль 2007 г., договор с почтовым ведомством о доставке московских субсидий на дом все еще не подписан. По данным УФПС г. Москвы (бывший Моспочтамт), городские чиновники пока лишь в общих чертах согласовали с федеральным ведомством ФГУП «Почта России» стоимость и сроки доставки почтальонами дотаций. Так что на сегодня никто не может дать гарантии, что прикованные к постели старики и инвалиды вообще получат деньги в обещанные сроки.
Некоторым категориям льготников субсидию должен приносить на дом соцработник, на которого оформляется доверенность. Но если соцработник внезапно поменялся? Подобное в Москве происходит сплошь и рядом. Тогда нужно срочно оформлять доверенность на нового помощника. Это, естественно, займет какое-то время. А пока наступит роковое 10-е число – и субсидия будет заблокировна.
Другая ситуация. Вы ходите за субсидией сами, и, не дай бог, внезапно заболели и надолго слегли. Чтобы кто-то получил деньги за вас, придется оформлять на него нотариальную доверенность. Для этого нужно вызывать нотариуса в больницу. Доверенность в таком случае обойдется в кругленькую сумму, вполне сравнимую с размером самой субсидии. Для бедных столичных пенсионеров подобные затраты нереальны.
И главный вопрос: откуда малоимущий житель столицы возьмет средства на оплату долгов по ЖКХ, если его субсидия будет заморожена? Ведь зачастую других свободных денег у него просто нет! Потому-то этих людей и называют малоимущими, что им не по силам полностью оплачивать сегодняшние коммунальные платежи. Новые правила ставят их перед выбором: либо потратить деньги на еду, либо заплатить за квартиру.
Нет ни малейших сомнений, что в ближайшее время в Москве появится масса «доброхотов» от всевозможных полукриминальных фондов и подозрительных риелторских контор, которые навязчиво станут предлагать отчаявшимся льготникам погасить за них квартирные долги. Но, разумеется, не «за так». В свою очередь, риелторы предложат малоимущим должникам завещать свои квартиры банкам и фондам...
Дополнительный аргумент
По официальным данным Городского центра жилищных субсидий, в 2006 г. «квартирные» компенсации получали более полумиллиона московских семей. Из них только 68,5% - пенсионеры, а остальные - многодетные, одинокие матери, студенты, безработные субсиденты (всего их почти 350 тыс. чел.). У этих людей нет прикрепленных соцработников, и с 1 января все они, в случае любой экстремальной ситуации (болезни, госпитализации, и т.д.), также являются кандидатами на попадание в жилищную долговую яму.