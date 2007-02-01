Малоимущих ждет долговая яма

Причем, по новым правилам, оплата коммунальных платежей должна быть произведена строго до 10-­го числа следующего месяца. Любая задержка влечет автоматическое «замораживание» жилищной субсидии. Пока не оплатите долг, дотации вам не видать. Никакие оправдания не принимаются. Это подтвердил нам и руководитель городского Центра жилищных субсидий Александр Шевелев. По его словам, пока малоимущий не вернет долг за коммунальные услуги и не представит в свой районный отдел жилищных субсидий оплаченные квитанции (либо гарантийный договор на оплату со своим ТСЖ), его дотация разморожена не будет. Если же москвич не станет платить несколько месяцев, получить субсидию он сможет только через суд! Это сделано для того, чтобы малоимущие не «проедали» дотации, а вносили их именно как квартплату.

Но на практике такие правила делают льготников практически беззащитными в любой сложной ситуации. Например, получатель субсидии – старый человек, и не может ежемесячно ходить за деньгами в банк. По данным столичного Департамента соцзащиты населения, в столице таковых 657 тыс. человек. Деньги на дом им доставляет почтальон. Несмотря на то что на пороге уже февраль 2007 г., договор с почтовым ведомством о доставке московских субсидий на дом все еще не подписан. По данным УФПС г. Москвы (бывший Моспочтамт), городские чиновники пока лишь в общих чертах согласовали с федеральным ведомством ФГУП «Почта России» стоимость и сроки доставки почтальонами дотаций. Так что на сегодня никто не может дать гарантии, что прикованные к постели старики и инвалиды вообще получат день­ги в обещанные сроки.

Некоторым категориям льготников субсидию должен приносить на дом соцработник, на которого оформляется доверенность. Но если соцработник внезапно поменялся? Подобное в Москве происходит сплошь и рядом. Тогда нужно срочно оформлять доверенность на нового помощника. Это, естественно, займет какое-то время. А пока наступит роковое 10-­е число – и субсидия будет заблокировна.

Другая ситуация. Вы ходите за субсидией сами, и, не дай бог, внезапно заболели и надолго слегли. Чтобы кто-то получил деньги за вас, придется оформлять на него нотариальную доверенность. Для этого нужно вызывать нотариуса в больницу. Доверенность в таком случае обойдется в кругленькую сумму, вполне сравнимую с размером самой субсидии. Для бедных столичных пенсионеров подобные затраты нереальны.

И главный вопрос: откуда малоимущий житель столицы возьмет средства на оплату долгов по ЖКХ, если его субсидия будет заморожена? Ведь зачастую других свободных денег у него просто нет! Потому-то этих людей и называют малоимущими, что им не по силам полностью оплачивать сегодняшние коммунальные платежи. Новые правила ставят их перед выбором: либо потратить деньги на еду, либо заплатить за квартиру.

Нет ни малейших сомнений, что в ближайшее время в Москве появится масса «доброхотов» от всевозможных полу­криминальных фондов и подо­зрительных риелторских контор, которые навязчиво станут предлагать отчаявшимся льготникам погасить за них квартирные долги. Но, разумеется, не «за так». В свою очередь, риелторы предложат малоимущим должникам завещать свои квартиры банкам и фондам...

Дополнительный аргумент

По официальным данным Городского центра жилищных субсидий, в 2006 г. «квартирные» компенсации получали более полумиллиона московских семей. Из них только 68,5% - пенсионеры, а остальные - многодетные, одинокие матери, студенты, безработные субсиденты (всего их почти 350 тыс. чел.). У этих людей нет прикрепленных соцработников, и с 1 января все они, в случае любой экстремальной ситуации (болезни, госпитализации, и т.д.), также являются кандидатами на попадание в жилищную долговую яму.