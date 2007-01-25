Конькобежцы под курантами

А тут вдруг площадь стала именно уютной. На Красной площади – кусочек гарантированного зимнего счастья. Всепогодный каток. Платишь 500 рублей – и наслаждаешься русской зимой.

Это при том, что история площади вовсе не легкомысленна. Это был центр общественной жизни страны – именно здесь объявлялись царские указы, устраивались бунты и совершались казни.

Самая известная вошла в историю под именем Стрелецкой. В 1698 году во время пребывания царя Петра Первого за границей четыре стрелецких полка вошли в столицу «бить бояр» и возводить на престол сестру Петра, царевну Софью. Бунт был жестоко подавлен, а на Красной площади казнили более тысячи стрельцов.

Но русский человек безудержен не только в бунтах и расправах, но и в праздниках! Естественно, главные торжества страны происходили именно на Красной площади, даже в те времена, когда столицей был Санкт-­Петербург. И разумеется, именно тут шла самая бойкая в стране торговля.

Но тем не менее залить Красную площадь – вовсе не новейшее изобретение. Ближе к концу позапрошлого столетия в Москве возникла новая традиция – устраивать здесь главный в городе каток. Это было одним из самых модных мест Москвы и вместе с тем местом весьма демократичным. Тут сталкивались (по неопытности, неуклюжести) и благородное дворянство, и именитое купечество, и самый что ни на есть простой рабочий люд. Для того чтобы предупреждать возможные скандалы, власти выделили нескольких конных жандармов, которые величественно возвышались над любителями-­конькобежцами. Жандармы были стройными и молодыми, затянутыми в синие роскошные мундиры, в касках с черными сутанами. Барышни на них засматривались, в результате столкновений на катке сделалось только больше.