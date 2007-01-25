Москва захлебнется собственным мусором?

Если 60% промотходов подвергается хоть какой-то переработке на предприятиях, то как минимум 90% бытовых отходов просто гниет на свалках», – комментирует координатор токсической компании Greenpeace России Алексей Киселев. Ярким примером может служить подмосковный полигон «Саларьево». Свалка там возвышается на 60 метров над землей! Несколько лет назад власти обещали закрыть ее. Но сброс мусора не прекратился до сих пор. Огромный курган растет буквально на глазах. Каждые 15 минут днем и ночью к нему подъезжают мусоровозы и сбрасывают отходы. По наблюдениям жителей поселка, за сутки через свалку проходит более 500 мусоровозов.

По данным Департамента природопользования Москвы, за последние 10 лет в Подмосковье не было отведено ни одного квадратного метра под официальные свалки. Но это не решение проблемы, а попытка закрыть на нее глаза. Вместо легальных полигонов, за которыми обеспечен соответствующий уход, появляются бесконтрольные незаконные свалки. Если в 2005 году таковых насчитывалось 158, то уже в 2006-­м их стало более 400. А количество мелких свалок давно перевалило за тысячу. И каждая из них спускает в грунтовые воды коктейль из вредных веществ. Над свалками образуется взрывоопасный и ядовитый газ метан. Незаконные свалки часто загораются (сейчас, по разным данным, в Подмосковье медленно тлеют 50–60 полигонов!). Особенно захламленные свалки горят лет по двадцать! По словам экологов и медиков, это неблагоприятно сказывается на здоровье населения. У жителей близлежащих деревень и городов возникают одышка, болезни легких.

Столичные власти выбрали долгосрочный путь решения мусорной проб­лемы: для утилизации отходов в каждом округе Москвы нужно построить по мусоросжигающему заводу. Также будут созданы перерабатывающие комплексы, производящие сортировку отходов. В столице мусоросжигательных заводов пока два – на улице Подольских курсантов и на Алтуфьевском шоссе. Третий к концу 2008 года планируется построить на Вагоноремонтной улице, а место для четвертого завода выделено в промзоне Руднево в Косино.

Городские власти утверждают, что, после того как заводы в каждом округе будут построены, можно закрыть все свалки в Подмосковье. В ближайшее время захоронение отходов уже запретят на полигонах «Саларьево», «Икша», «Левый берег» в Хим­ках, «Торбеево» в Люберецком районе, «Кучи­но» в Железнодорожном, «Шемя­кино» в Солнечногорском и некоторых других свалках в Истринском и Долгопрудненском районах.