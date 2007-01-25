Монорельс ведет в тупик

Прежде всего смущает то, что в Москве, которую лихорадит от пробок, строится монорельс, который, по данным столичного Департамента транспорта и связи, за последние два года перевез 800 тыс. пассажиров. Это очень мало. Пассажиры монорельса – в основном любопытные туристы и москвичи. Повседневным видом транспорта эта дорога ни для кого не стала. Да и не могла бы стать – поезда здесь ходят раз в 40 минут. На монорельсе до сих пор идет наладка системы экстренной эвакуации в случае аварии подвижного состава. То есть использовать его небезопасно?

«На мой взгляд, вся система практически готова к эксплуатации, – утверждает главный менеджер ОАО «Московские монорельсовые дороги» Михаил Соломонов. – Порой что-то выходит из строя, но совсем скоро мы пустим все 6 поездов с 6 до 1 часа ночи. Монорельс передан метрополитену, а у него своих забот хватает, поэтому подготовительные работы идут так медленно. Идея хорошая, но реализована она не лучшим образом. Этот проект не должен был так дорого стоить. Например, конструкция эстакады могла быть в 2 раза легче – и, соответственно, дешевле. Каждая станция занимает 1500 кв. м, хотя таких площадей не нужно. Без этих излишеств проект был бы на 40% дешевле».

«Опытный участок дороги с двумя вагончиками обошелся нам примерно в 4 млрд. рублей, – говорит депутат Мосгордумы Иван Новицкий. – Жаль, что монорельс пока используется неэффективно. До окупаемости ему, конечно, еще далеко. Но прогресс всегда стоит дорого». Сколько именно – записано в бюджете. В 2007 году на покрытие убытков Московской монорельсовой дороги выделено 230 млн. рублей!

«Да, мы терпим убытки, но это убытки плановые, – объясняет депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Опытный участок для того и построен, чтобы учиться на ошибках.



К этому проекту надо относиться как к испытательному полигону. Главное: у монорельса есть перспектива. Сам по себе этот вид транспорта комфортен, удобен, экономичен. Пусть билеты недешевые – меньше 50 рублей он стоить не может. Вот и давайте строить линии для платежеспособного населения: Сити – Шереметьево, Сити – Домодедово, Сити – Внуково. Двадцать минут – и пассажир в аэропорту. Можно дотянуть ветку до Зеленограда, где будет развиваться технопарк. И к новой дороге, ЦКАД, если она будет строиться».

Отлично! Давайте плодить неиспользуемые, дорогие в строительстве и эксплуатации линии. Много ли людей живет в Сити? И многие ли из них, пусть даже обеспеченные, готовы заплатить 50 рублей за монорельс вместо 17 рублей за трамвай? Еще вопрос: сколько выложит бюджет за очередной тупиковый проект?

Экологический аргумент