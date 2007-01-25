Объявлено «время Альбиносов»

Создатели проекта рок-­музыканты Дмитрий Романов и Александр Белоносов начали сотрудничать меньше года назад и настолько прониклись идеей «Альбиносов», что за несколько месяцев подготовили около 60 композиций, сразу на три программы.

Оригинальная манера исполнения Александра, красочные костюмы, яркие сценические постановки, борьба на японских мечах, призраки и материализующиеся образы – все это добавляет драматизма и эмоционального накала, а великолепное музыкальное сопровождение и умные тексты превращают перфоманс в шаманский рок­-мюзикл. В программе «Выдумывать ветер…» наравне со «Временем Альбиносов» участ­вует арт­группа «Слепые», сопровождающая композиции потрясающими пластическими представлениями. «Время Альбиносов» – это предвзятый взгляд на мир изнутри человеческой души, мятущейся и сомневающейся, радующейся и скорбящей, любящей и отвергнутой, а потому такой живой и настоящей. При этом проект абсолютно не форматен. Психология и глубокий самоанализ, протест и энергетика оказывают огромное влияние на зрителей. Стоит заметить, что после успешной презентации арт­-проектом «Время Альбиносов» их рок­-спектакля «Выдумывать ветер…» в театре Стаса Намина постановка вошла в репертуар театра. Ближайшее выступление состоится 30 января, начало в 19:00.