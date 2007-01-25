Через пару лет мы окажемся в собачнике
№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]
- Свою первую кошку я подобрал на улице. Слышу – в кустах пищит котенок. Принес его домой, назвал Кутькой. А потом он устроил на кухне ужасный беспорядок, и соседка потребовала немедленно убрать его из квартиры. Тогда я решил поселить Кутьку в гримерке. Так началась наша совместная жизнь в искусстве. Но сейчас я с московских улиц кошек в театр не беру. Не потому, что стал снобом, а просто боюсь занести инфекцию. Сегодня большинство бездомных кошек и собак нездоровы. На улицу выбрасывают, как правило, заведомо больных животных, поскольку лечить их очень дорого.
В Италии при одном из монастырей есть целый кошачий поселок. В нем около 200 кошек. Больные содержатся отдельно. Есть даже особые вольеры для агрессивных, «социально опасных» животных. Ведь у кошек, как и у людей, бывают проблемы в общении с себе подобными. Они же тонко организованные существа.
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