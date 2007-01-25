Через пару лет мы окажемся в собачнике

- Свою первую кошку я подобрал на улице. Слышу – в кустах пищит котенок. Принес его домой, назвал Кутькой. А потом он устроил на кухне ужасный беспорядок, и соседка потребовала немедленно убрать его из квартиры. Тогда я решил поселить Кутьку в гримерке. Так началась наша совместная жизнь в искусстве. Но сейчас я с московских улиц кошек в театр не беру. Не потому, что стал снобом, а просто боюсь занести инфекцию. Сегодня большинство бездомных кошек и собак нездоровы. На улицу выбрасывают, как правило, заведомо больных животных, поскольку лечить их очень дорого.

Не новость, что собаки в столице сбиваются в стаи. Извест­но много случаев нападения одичавших собак на прохожих, особенно ночью. Если эту проблему никак не решать, мы можем дойти до того, что скоро будем жить в настоящем собачнике. Но начинать отлов и отстрел собак – это тоже не выход. Ведь таким образом мы сами в диких зверей превратимся: шерстью покроемся, лаять и кусаться начнем. Шариковыми станем. Тот, правда, за кошками гонялся, но какая, в сущности, разница? Кстати, эту проблему на Западе давно решили. Здесь ничего нового и придумывать не надо. Во всем мире строят питомники, собак отлавливают, стерилизуют, они спокойно доживают свой век, не размножаясь. А в Москве эти несчастные плодятся со страшной силой.

В Италии при одном из монастырей есть целый кошачий поселок. В нем около 200 кошек. Больные содержатся отдельно. Есть даже особые вольеры для агрессивных, «социально опасных» животных. Ведь у кошек, как и у людей, бывают проблемы в общении с себе подобными. Они же тонко организованные существа.